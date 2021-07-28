Hekimler doğa için söyledi

Hastane Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, "Dünyamızdaki mevcut çevre kirliliğinin yüzde 50'si son 35 yılda meydana gelmiştir. Çevre kirliliğinin bu kadar artmasının nedenlerine baktığımızda nüfus artışı ile birlikte doğal kaynakların bilinçsiz tüketilmesi, hızlı gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte çevreye olan duyarlılığımızın azalmasını gösterebiliriz. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik gelişmelere dur diyemeyiz ama en azından çevreye olan zararlı etkilerini azaltmaya yönelik önlemler alabiliriz. Doğayı korursak geleceğimizi de koruruz. Samsun Hastanesi olarak çevre kirliliğine dikkat çekmek için hekimlerimiz doğa için şarkı söylüyor" dedi