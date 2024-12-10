Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlanıyor. Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan, Teğmen Tunahan Dağlı, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz için memleketlerinde tören düzenlendi. İzmir'de düzenlenen törende şehit Teğmen Dut'un kız kardeşi Ecem Nur Dut, bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracının peşinden koştu.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 1

Isparta'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 2

Burada düzenlenen askeri törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin naaşları ardından askeri uçağa konularak memleketlerine gönderildi.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 3

KAYSERİ

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen Kara Harp Okulu'na ait helikopterde şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 4

Askeri havaalanından alınan şehidin al bayrağı sarılı tabuttaki naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 5

Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 6

İZMİR

Şehit askerlerden Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) cenazesi, Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla İzmir'e getirildi. Adnan Menderes Havalimanı'ndaki askeri bölgedeki apronda, şehit Dut için karşılama töreni düzenlendi.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 7

Törene, askeri ve sivil yetkililer ile annesi Kübra Dut, babası Astsubay Başçavuş Ali Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut katıldı.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 8

Tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehit Teğmen'in annesi ve kız kardeşi, gözyaşlarına hakim olamadı.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 9

Şehidin cenazesi ailenin önünden geçerken annesi Kübra Dut, kollarını uzatarak "Oğlum" demesi yürekleri dağladı.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 10

Şehidin kız kardeşi Ecem Nur Dut da bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracının peşinden koştu. Şehit babası Ali Dut ise oğlunun naaşının geçişi sırasında askeri selam verdi. Şehidin cenazesi oluşturulan konvoy ile toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Germencik ilçesine götürüldü.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 11

AMASYA

Isparta’da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı’nın cenazesi, Isparta’da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı’na getirildi.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 12

Bekar olan şehit Tunahan Dağlı’nın cenazesinde, kız kardeşini ziyarete gittiği Bursa’da öğrenip dönen annesi Fatma Dağlı ve 2 kardeşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 13

Şehidin kız kardeşi, Teğmen Dağlı’nın şapkasını eline alıp ağladı. Merzifon'da askeri törenle karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda askeri uçaktan indirilip cenaze aracına alındı ve dua edildi.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 14

Şehidin cenazesi, memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 15

RİZE

Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) cenazesi, askeri uçakla memleketi Rize'ye getirildi.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 16

Şehit Kalyoncu için Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılaşama töreni düzenlendi. Törene şehidin yakınları ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, polis, askerler ve çok sayıda kişi katıldı.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 17

Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, yapılan duaların ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 18

Şehit Kalyoncu'nun cenazesi, helallik alınması için Çayeli ilçesine uğurlandı. Şehit Kalyoncu, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Çayeli'nde toprağa verilecek.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 19

ERZURUM

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan Zübeyde-Ahmet Nergiz çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi, Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla Erzurum'a getirildi.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 20

Şehit Nergiz için karşılama töreni düzenlendi. Törene; Erzurum protokolü ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit askerin yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit askerin öz geçmişi okundu. Bu sırada şehit Nergiz'in yakınları, duygusal anlar yaşadı.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 21

Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehit Hava Astsubay Taha Nergiz'in tabutu, cenaze aracına götürülürken babası Ahmet Nergiz, "Susun, Taha uyuyor" diye bağırdı. Cenaze aracına konulan cenaze, toprağa verilmek üzere kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde götürüldü.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 22

Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eğitimini tamamladıktan sonra 5 Eylül 2023'te Kara Havacılık Komutanlığı'na bağlı 4'üncü Kara Havacılık Alayı'nda göreve başladığı öğrenilen, bekar Nergiz, burada son yolculuğuna uğurlanacak.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 23

NEVŞEHİR

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi. Şehit İpek için merkeze bağlı Özyayla köyündeki Yukarı Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 24

Şehidin annesi Sevgi İpek ile eşi Bahar İpek, Türk bayraklı tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Elinde oğlu ve gelininin fotoğrafını bulunduran Sevgi İpek, "Allah'ım oğlumu cennetine al, senin acına nasıl dayanırım?" dedi.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 25

Şehit eşi Bahar İpek ise "Ona nasıl veda ederim? Seni yalnız bırakmayacağım. Söz veriyorum, yanına geleceğim" diyerek gözyaşı döktü.

Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu - 26

Namazın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 7 yıldır görev yapan şehit İpek'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

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