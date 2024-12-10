Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu

Şehidin kız kardeşi Ecem Nur Dut da bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracının peşinden koştu. Şehit babası Ali Dut ise oğlunun naaşının geçişi sırasında askeri selam verdi. Şehidin cenazesi oluşturulan konvoy ile toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Germencik ilçesine götürüldü.