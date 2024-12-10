Helikopter şehitlerine son yolculuklarına uğurlanıyor: Kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu
Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlanıyor. Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan, Teğmen Tunahan Dağlı, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz için memleketlerinde tören düzenlendi. İzmir'de düzenlenen törende şehit Teğmen Dut'un kız kardeşi Ecem Nur Dut, bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracının peşinden koştu.
Isparta'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.