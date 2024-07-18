Helikopterler havalandı, komandolar devriye attı: Aydın’da orman yangını alarmı
Türkiye’nin batısında aşırı sıcaklar etkisini hissettiriyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski de yükseldi. Riskin en yüksek olduğu noktalardan biri de Aydın… Aydın’da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Kuşadası Milli Parklar Filo Komutanlığı’na bağlı helikopter havadan, sahil güvenlik ekipleri denizden, atlı birlikler ve komandolar ise karadan yangın riskinin bulunduğu bölgelerde devriye görevini sürdürüyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ormanlarda ve gözde turizm merkezlerinden Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parklar bölgesinde olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sıkı tedbirler uygulanıyor.