Helikopterler havalandı, komandolar devriye attı: Aydın’da orman yangını alarmı

Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’na bağlı helikopterlerin ise sorumluluk bölgesi olan 16 ilde bu yıl çıkan 16 orman yangınına müdahale edilirken, toplamda 211 saat 45 dakika uçuş icra edildiği ve 983 atım ile 1966 ton su kullanıldığı belirtildi.