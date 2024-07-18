Helikopterler havalandı, komandolar devriye attı: Aydın’da orman yangını alarmı

Türkiye’nin batısında aşırı sıcaklar etkisini hissettiriyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski de yükseldi. Riskin en yüksek olduğu noktalardan biri de Aydın… Aydın’da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Kuşadası Milli Parklar Filo Komutanlığı’na bağlı helikopter havadan, sahil güvenlik ekipleri denizden, atlı birlikler ve komandolar ise karadan yangın riskinin bulunduğu bölgelerde devriye görevini sürdürüyor.

Helikopterler havalandı, komandolar devriye attı: Aydın’da orman yangını alarmı - 1

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ormanlarda ve gözde turizm merkezlerinden Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parklar bölgesinde olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sıkı tedbirler uygulanıyor.

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Helikopterler havalandı, komandolar devriye attı: Aydın’da orman yangını alarmı - 2

Aydın il Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, helikopterlerle havadan, sahil güvenlik ekipleriyle denizden, atlı birlikler ve komandolar ise karadan kapsamlı denetim yapıyor.

Helikopterler havalandı, komandolar devriye attı: Aydın’da orman yangını alarmı - 3

Jandarma yaz boyunca diğer kurumlarla koordineli olarak vatandaşları sık sık orman yangınları konusunda bilgilendirerek el broşürleri dağıtıyor.

Helikopterler havalandı, komandolar devriye attı: Aydın’da orman yangını alarmı - 4

Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’na bağlı helikopterlerin ise sorumluluk bölgesi olan 16 ilde bu yıl çıkan 16 orman yangınına müdahale edilirken, toplamda 211 saat 45 dakika uçuş icra edildiği ve 983 atım ile 1966 ton su kullanıldığı belirtildi.

Helikopterler havalandı, komandolar devriye attı: Aydın’da orman yangını alarmı - 5

Bu yıl keşif maksatlı yapılan Cayrokopter ve İHA uçuşları ile yangın çıkardığı tespit edilen 4 şüphelilerin yakalanmasının sağlandığı belirtildi.

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