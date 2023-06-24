Helikopterli bayram denetimi

Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında; sağlık tedbiri alarak acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiplerin hazır bekletileceği ifade edildi.