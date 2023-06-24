Helikopterli bayram denetimi
Kurban Bayramı'nı bir tatil beldesinde ya da yakınlarının yanında geçirmek isteyenler şehir dışına çıkmaya devam ediyor. Emniyet ekipleri ise, trafikte oluşabilecek riskleri önlemek ve kural ihlali yapan sürücüleri belirlemek için helikopterle havadan denetim yaptı. Sağlık Bakanlığı da tatil süresince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için çevre yolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler hazır bekletileceğini duyurdu.
İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde, trafik kısmen rahatlasa da belirli noktalarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor.