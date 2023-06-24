Helikopterli bayram denetimi

Kurban Bayramı'nı bir tatil beldesinde ya da yakınlarının yanında geçirmek isteyenler şehir dışına çıkmaya devam ediyor. Emniyet ekipleri ise, trafikte oluşabilecek riskleri önlemek ve kural ihlali yapan sürücüleri belirlemek için helikopterle havadan denetim yaptı. Sağlık Bakanlığı da tatil süresince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için çevre yolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler hazır bekletileceğini duyurdu.

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İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde, trafik kısmen rahatlasa da belirli noktalarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

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İstanbul Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un bayram trafiğini havadan denetledi.

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Helikopterli denetimlerde ana arterler başta olmak üzere farklı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlemlendi.

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Ekipler, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelinde trafik kurallarını ihlal edenleri de tespit etti.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile TEM otoyolu, Ataşehir ile Çamlıca gişelere kadar olan bölgede gerçekleştirilen kontrollerde, kural ihlali yapan sürücüler polis helikopteriyle tespit edildi ardından da trafik ekiplerine bildirildi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KRİTİK NOKTALARDA HELİKOPTERLİ BAYRAM DENETİMİ

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 Acil sağlık hizmeti personeli ile 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını belirtti.

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Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında; sağlık tedbiri alarak acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiplerin hazır bekletileceği ifade edildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli İl sınırındaki kontrol noktasına gelen Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, "Hava ambulansımız, 112 kara ambulansımız, motorize ekibimiz, UMKE aracımız ve UMKE Atak aracımız hazır bulunmakta. Olası bir felaket karşısında hızlı bir şekilde müdahale edip en uygun hastaneye yönlendirebilmek için ekiplerimiz bayram boyunca yoğun zamanlarda buralarda bulunacak." dedi.

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