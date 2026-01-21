Helin'in şüpheli ölümünün arkasından cinayet çıktı
NTV - Haber Merkezi
Antalya'da 3 ay önce evlenen Helin Kutlay'ın şüpheli ölümü, cinayet soruşturmasına dönüştü. Helin'i başından vurulmuş halde hastaneye götüren eşi, genç kadının hayatına son verdiğini iddia ederken şimdi cinayetten tutuklu.
Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde bir apartmanda önceki gece meydana gelen olayda, 3 ay önce dünya evine giren Helin K. (24), eşi İsmail K. ile birlikte misafirliğe gittiği babasının evinden döndükten sonra eşi ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.
Genç çiftin kavga sesini duyan ve kontrol etmek için kapıya gelen komşuları daire içerisinden bir el silah sesi duymuş, ardından kapıyı açan İsmail K. eşinin hayatına son vermek istediğini belirterek kucağında bulunan Helin K.'yı kendi imkanları ile Kepez Devlet Hastanesi'ne götürmüştü.
Ancak 24 yaşındaki Helin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.
TUTUKLANDI
Soruşturma devam ederken intihar iddiasında bulunan şüpheli eş, cinayetten tutuklandı.
Helin'in ailesi ise kız kardeşlerinin boşanmak istediğini söylediği ancak boşanırsa kendisinin öldürüleceğini dile getirdiğini aktardı.
Aile, Helin'in cinayete kurban gittiğini iddia etti.