Helin'in şüpheli ölümünün arkasından cinayet çıktı

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde bir apartmanda önceki gece meydana gelen olayda, 3 ay önce dünya evine giren Helin K. (24), eşi İsmail K. ile birlikte misafirliğe gittiği babasının evinden döndükten sonra eşi ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.