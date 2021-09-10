Helsinki Üniversitesi'nin 'Van kedisi' araştırmasına tepki: Bu unvanı asla kabul etmiyoruz

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, araştırmaya karşı çıkarak şunları söyledi:

"Yıllardır Van kedisiyle ilgili araştırma yapan Van Kedisi Araştırma Merkeziyiz. Ne kadar Van kedisi üzerinde çalışma yapıldı, bilmiyoruz. Gerçekten orijinal Van kedisi mi? Onu da bilmiyoruz. Bir araştırma gerçekten kapsamlıysa, geniş çaplı çalışılıyorsa, dünyada en fazla ve orijinal Van kedisi barındıran merkezimizin bundan haberi olması gerekirdi" dedi.