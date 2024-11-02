Hem ekonomik gelir sağlıyor, hem de kışa hazırlık yapıyor: Bahçesinden toplayarak üretiyor

Biz de köyümüzde komşularımızla yardımlaşarak bahçelerimizden topladığımız elmaları pekmeze dönüştürüyoruz. Ancak artık eskisi gibi yapabilen yok. Herkes hazıra alışmış. Ancak bizim gibi çok az kişi hala geleneksel yöntemlerle imece usulü pekmez yapımını sürdürüyor.