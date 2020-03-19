Hem kendini hem vatandaşı virüsten korumak için su borusu ile dolaşıyor
Gaziantep'te virüs salgınından korunmak isteyen bir kişi dükkanında su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini koruyor. Ayrıca apartta virüse karşı önemli uyarılar da yer alıyor.
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İHA 19.03.2020 - 14:59| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 15:00
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde bir kişi kendisini corona virüsten koruyabilmek için geliştirdiği 1.5 metre uzunluğundaki demir boru aparatıyla geziyor.
İnşaat malzemesi satan Mustafa Gebelek, iş yerinde bulunan 1.5 metre uzunluğundaki demir borulardan bir aparat yaptı. Dikdörtgen şeklinde ve kırmızı kurdelalarla süslediği aparatı, beyaz kurdelalar yardımıyla omzuna asan Gebelek, aparat sayesinde insanların kendisine 1 metreden daha yakına gelmesine izin vermiyor.
Hem iş yerinde hem de dışarı çıktığında aparatı kullanan Gebelek, insanların virüsü yaymaması için üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Herkesin mesafeyi koruması gerektiğini belirten Gebelek, "İnsanları dünyayı etkisi altına alan bu virüsten dolayı umursamaz ve dikkatsiz bir şekilde gördüm. Salgının yayılması daha çok temiz olmamaktan ve insanlara yakın durmaktan kaynaklanıyor. Mesafeyi koruyarak yayılmanın önüne geçebiliriz. Sosyal sorumluluk adına dikkat çekmek için böyle bir uygulamaya gittim. Mesafeyi koruyalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım" dedi.
İslahiye'de yayın yapan bir yerel gazetenin sahibi de gazeteleri dağıtırken aparatı kullandı.
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