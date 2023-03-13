Hem kolonsuz hem izinsiz

Diyarbakır’da depremde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi altındaki spor salonunun açılış izni olmadığı ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da, 1’i boş 7 yapı yıkıldı. Toplamda 414 vatandaş hayatını kaybetti.
Yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosunda görevli bir başsavcı vekili ve üç cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.
Enkazı altında 89 vatandaşın hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi için bir tanık, havuz kısmında kolon bulunmadığını söyledi. Binanın yıkılmadan önceki görüntülerde de havuz kısmında kolon olmadığı görüldü.
Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yazı yazarak soruşturmaya konu spor salonu ile ilgili bilgileri istedi.
Soruşturma dosyasına konulan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cevaben gönderilen yazıda, “Diyarbakır Galeria İş Merkezinde faaliyet gösteren Bluezone ve Colesium isimli spor salonlarının Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince istenilen belgeleri tamamlamadıklarından dolayı il müdürlüğümüzce ‘açılış izin belgesi’ verilmediği ve söz konusu spor salonlarına ait üye bilgileri müdürlüğümüzde bulunmamaktadır". ifadelerine yer verildi.