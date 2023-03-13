Hem kolonsuz hem izinsiz

Soruşturma dosyasına konulan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cevaben gönderilen yazıda, “Diyarbakır Galeria İş Merkezinde faaliyet gösteren Bluezone ve Colesium isimli spor salonlarının Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince istenilen belgeleri tamamlamadıklarından dolayı il müdürlüğümüzce ‘açılış izin belgesi’ verilmediği ve söz konusu spor salonlarına ait üye bilgileri müdürlüğümüzde bulunmamaktadır". ifadelerine yer verildi.