Hem kolonsuz hem izinsiz

Diyarbakır'da depremde yıkılan ve 89 vatandaşın hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi'ndeki spor salonunun açılış belgesi de olmadığı ortaya çıktı. Spor salonunun havuz yapımı için kolonları da kestiği iddia ediliyordu.

Hem kolonsuz hem izinsiz - 1

Diyarbakır’da depremde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi altındaki spor salonunun açılış izni olmadığı ortaya çıktı.

Hem kolonsuz hem izinsiz - 2

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da, 1’i boş 7 yapı yıkıldı. Toplamda 414 vatandaş hayatını kaybetti.

Hem kolonsuz hem izinsiz - 3

Yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosunda görevli bir başsavcı vekili ve üç cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

Hem kolonsuz hem izinsiz - 4

Enkazı altında 89 vatandaşın hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi için bir tanık, havuz kısmında kolon bulunmadığını söyledi. Binanın yıkılmadan önceki görüntülerde de havuz kısmında kolon olmadığı görüldü.

Hem kolonsuz hem izinsiz - 5

Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yazı yazarak soruşturmaya konu spor salonu ile ilgili bilgileri istedi.

Hem kolonsuz hem izinsiz - 6
Hem kolonsuz hem izinsiz - 7

Soruşturma dosyasına konulan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cevaben gönderilen yazıda, “Diyarbakır Galeria İş Merkezinde faaliyet gösteren Bluezone ve Colesium isimli spor salonlarının Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince istenilen belgeleri tamamlamadıklarından dolayı il müdürlüğümüzce ‘açılış izin belgesi’ verilmediği ve söz konusu spor salonlarına ait üye bilgileri müdürlüğümüzde bulunmamaktadır". ifadelerine yer verildi.

Hem kolonsuz hem izinsiz - 8
Hem kolonsuz hem izinsiz - 9
Hem kolonsuz hem izinsiz - 10
Hem kolonsuz hem izinsiz - 11
Hem kolonsuz hem izinsiz - 12

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER