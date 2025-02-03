Hem meslek öğreniyorlar, hem para kazanıyorlar: El emeği ürünleri satıyorlar

Usta öğretici olarak merkezde görev yaptığı belirten kurs öğretmeni Songül Çiloğlu, kadınların sosyal ve ekonomik hayata atılmalarını sağlamak amacıyla çaba sarf ettiklerini söyledi. Kadınların meslek edindirme kurslarında hem meslek öğrendiklerini hem de kızlarına çeyiz hazırlamak için katıldıklarını ve kursta ürettikleri ürünleri de satarak para kazanmanın yanı sıra kurs ortamında da tanışıp kaynaştıklarını ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalandıklarını anlatan Çiloğlu, "Kursta öğrencilerimize pek çok alanda eğitim vermekteyiz. Genelde yaş grubumuz 15 ve üstüdür. 50 yaş üstü öğrencilerimizde var. El nakışları, makine ve ev tekstili ürünleri gibi pek çok alanda eğitim veriyoruz. Kursta çok güzel bir ortamımız var. Dikiş nakış eğitimlerinin haricinde etkinlik saatlerimiz oluyor. Öğrencilerimiz dışarıdan sipariş alıp para kazanıyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.





