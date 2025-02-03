Hem meslek öğreniyorlar, hem para kazanıyorlar: El emeği ürünleri satıyorlar
Gaziantep'te gittikleri dikiş nakış kurslarında meslek öğrenen kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak da ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Şahinbey Belediyesinin sosyal tesislerinde dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, hünerli elleriyle birbirinden güzel ürünler ortaya koyuyor. Kurslarda el becerilerini geliştiren genç kızlar ve kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.
Kadınların iş hayatına dahil olması ve ev ekonomilerine katkıda bulunması adına birçok alanda meslek edindirme kursları açarak eğitimler veren Şahinbey Belediyesi, açtığı kurslarla kadınlar meslek sahibi yapıyor. Bu kapsamda Selçuklu Gençlik Merkezi'nde açılan dikiş nakış kursunda kadınlar, hem dikiş yapmayı öğreniyorlar hem ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sunuyorlar hem de evlilik hazırlığı yapan kızları için çeyizlik ürünler hazırlıyorlar.