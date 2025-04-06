Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Bugün yurdun büyük bir bölümünde sağanak var. Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak beklenirken hava sıcaklığı 5 derece kadar düşecek. İstanbul Valiliği ise yarından itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkâri çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.