Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Bugün yurdun büyük bir bölümünde sağanak var. Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak beklenirken hava sıcaklığı 5 derece kadar düşecek. İstanbul Valiliği ise yarından itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu.

Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkâri çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

Sabah saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, güneyli yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

6 NİSAN PAZAR

Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

7 NİSAN PAZARTESİ

Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

8 NİSAN CUMARTESİ

Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

9 NİSAN ÇARŞAMBA

Hem sağanak hem soğuk geri dönüyor: Bu haftaya dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

10 NİSAN PERŞEMBE

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