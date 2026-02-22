Hem sahte savcı hem sahte polis. Otobüste tehditler savuran kadın tutuklandı

İstanbul'da toplu taşıma aracında savcı olduğunu iddia ederek tartıştığı yolcuya hakaret ve tehditlerde bulunan 21 yaşındaki kadın tutuklandı. Daha önce 8 suç kaydı olduğu öğrenilen kadının, olaydan bir gün önce de yolcuları "Polisim" diye tehdit ettiği, köpeğini de "narkotik cinsi" olarak tanıttığı anlaşıldı. (Haber: Dilek Yaman Demir)