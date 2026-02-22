Hem sahte savcı hem sahte polis. Tehditler savuran kadının ifadesi ortaya çıktı
22.02.2026 11:53
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da toplu taşıma aracında savcı olduğunu iddia eden bir kadın, tartıştığı yolcuya hakaret ve tehditlerde bulundu. Gözaltına alınan ve 8 suç kaydı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki gencin, olaydan bir gün önce de yolcuları bu kez "Polisim" diye tehdit ettiği ileri sürüldü. (Haber: Dilek Yaman Demir)
İstanbul'da 21 yaşındaki Y.S. isimli genç kadın, toplu taşıma aracına köpeğiyle binmek istedi. Y.S., köpeğine ağızlık takmadığı için yolcularla arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre genç kadın bir süre sonra, tartıştığı yolcuya savcı olduğunu söyleyerek, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulundu. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDI
Hakkında “tehdit”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Şüpheli kadın gözaltına alındı.
“Hırsızlık”, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu” suçlarından 8 suç kaydı olduğu ortaya çıkan gencin üniversite mezunu olmadığı, satış danışmanı olarak çalıştığı öğrenildi.
Y.S.'nin bu olaydan bir gün önce yine İETT otobüsüne köpeğiyle binmeye çalıştığı için yolcularla tartıştığı, yolcuları bu kez savcı değil, “Polisim” diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Genç kadın ifadesinde, "Benden şikayetçi olanlar, kendimi polis olarak tanıttığmı beyan etmişler. Ben kendimi polis olarak tanıtmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim." dedi.
Genç kadın hakkındaki soruşturmalar sürüyor.