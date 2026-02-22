Hem sahte savcı hem sahte polis. Tehditler savuran kadının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da toplu taşıma aracında savcı olduğunu iddia eden bir kadın, tartıştığı yolcuya hakaret ve tehditlerde bulundu. Gözaltına alınan ve 8 suç kaydı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki gencin, olaydan bir gün önce de yolcuları bu kez "Polisim" diye tehdit ettiği ileri sürüldü. (Haber: Dilek Yaman Demir)