Hem sıcak, hem yağmur bir arada: Kavrulacağız! 37 derecede yağmur yağacak

37 DERECEDE YAĞMUR YAĞACAK

Hava sıcaklığının 34 derece olacağı başkent Ankara'da yarın yerel gök gürültlüğü sağanak bekleniyor.

Salı ve çarşamba günü Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda da yağmur beklentisi var.

Hava sıcaklığının yer yer 39-40 dereceye ulaşmasının beklendiği bu bölgelerde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bu yağışların bir hafta boyunca sürmesi bekleniyor.