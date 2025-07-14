Hem sıcak, hem yağmur bir arada: Kavrulacağız! 37 derecede yağmur yağacak

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. İstanbul'da bu hafta hava sıcaklığı 32-34 derece arasında seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da 41 derece görülecek. Sıcak havayla kavrulan bölgede sağanak beklenitisi de var.

Hem sıcak, hem yağmur bir arada: Kavrulacağız! 37 derecede yağmur yağacak - 1

Türkiye temmuz ayının ortasında kavurucu sıcakları yaşıyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, bu hafta da bunaltacak.

Sıcaklıklar birkaç derece düşse de yine de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hem sıcak, hem yağmur bir arada: Kavrulacağız! 37 derecede yağmur yağacak - 2

İstanbul'da hava sıcaklığı bu hafta 32-34 derece arasında seyredecek.

Başkent Ankara'da ise yarın sıcak havaya rağmen yağmur bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise kavurucu sıcakların yanı sıra gök gürültülü sağanak da görülecek.

İşte bu hafta beklenen hava durumu...

Hem sıcak, hem yağmur bir arada: Kavrulacağız! 37 derecede yağmur yağacak - 3

ANKARA'DA YARIN YAĞMURA DİKKAT!

İstanbul'da yarın 32 derece hava sıcaklığı olacak.

Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Edirne'de 37, Bursa'da 35 derece hava sıcaklığı bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden üç gün boyunca kuvvetli esecek.

Ege de kavrulacak. Aydın 41 dereceyi görecek.

İzmir 36, Manisa ise 38 derece olacak.

Akdeniz'de de güneş kendini gösterecek. Antalya 31, Adana ise 36 derece olacak.

Yarın kavurucu sıcakların yanı sıra yağmur beklentisi de var.

Hem sıcak, hem yağmur bir arada: Kavrulacağız! 37 derecede yağmur yağacak - 4

37 DERECEDE YAĞMUR YAĞACAK

Hava sıcaklığının 34 derece olacağı başkent Ankara'da yarın yerel gök gürültlüğü sağanak bekleniyor.

Salı ve çarşamba günü Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda da yağmur beklentisi var.

Hava sıcaklığının yer yer 39-40 dereceye ulaşmasının beklendiği bu bölgelerde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bu yağışların bir hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Hem sıcak, hem yağmur bir arada: Kavrulacağız! 37 derecede yağmur yağacak - 5

Sıcak hava hafta sonuna doğru tüm yurdu etkisi altına almış olacak.

Sıcaklıklar Ege'de 40, Güneydoğu Anadolu'da ise 41 dereceye ulaşacak.

Uzmanlar bu günlerde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Hem sıcak, hem yağmur bir arada: Kavrulacağız! 37 derecede yağmur yağacak - 6

Cuma günü İstanbul 33, Ankara 37, İzmir ise 35 derece olacak.

Aynı gün Edirne ve Manisa'da 40, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 41 derece hava sıcaklığı bekleniyor.

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