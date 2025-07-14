Hem sıcak, hem yağmur bir arada: Kavrulacağız! 37 derecede yağmur yağacak
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. İstanbul'da bu hafta hava sıcaklığı 32-34 derece arasında seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da 41 derece görülecek. Sıcak havayla kavrulan bölgede sağanak beklenitisi de var.
Türkiye temmuz ayının ortasında kavurucu sıcakları yaşıyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, bu hafta da bunaltacak.
Sıcaklıklar birkaç derece düşse de yine de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.