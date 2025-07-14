Hem üretiyor hem kazandırıyor: Aile ekonomisine katkı için çalışıyorlar

Siirt'te kadın girişimci Selda Mülayim, kurduğu atölyede bölgedeki kadınlara hem meslek öğretiyor hem de ekonomik kazanç elde etme imkanı sunuyor.

Hem üretiyor hem kazandırıyor: Aile ekonomisine katkı için çalışıyorlar - 1

Atölyede, kanserojen madde içermeyen örgü bebekler, anahtarlıklar, çantalar ve benzeri el emeği ürünler üretiliyor. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasını hedefleyen Mülayim, atölyesinde kadınlara el işi ve el sanatları gibi çeşitli alanlarda mesleki eğitim veriyor. Eğitimlerin ardından üretime katılan kadınlar, hazırladıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hem üretiyor hem kazandırıyor: Aile ekonomisine katkı için çalışıyorlar - 2

Kadınlara yönelik ücretsiz el işi kursları düzenleyen Selda Mülayim, haftanın belirli günlerinde atölyesinde kadınları ağırladığını belirtti. Mülayim, ‘'Yıllardır hayalini kurduğum işletmemi kadın girişimci olarak kurdum. Burada haftanın belli günleri ücretsiz olarak bayanlara kurs eğitimi verilmektedir. Kursumuzda kanserojen madde içermeyen örgü bebekler, anahtarlıklar, ve çantalar gibi ürünlerin üretimini yapıyoruz.

Hem üretiyor hem kazandırıyor: Aile ekonomisine katkı için çalışıyorlar - 3

Bayanlar bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Burada ürünlerin satışını yapabiliyoruz. Sohbet edip kahve içip birbirleriyle güzel etkileşimde bulunuyorlar. Hem sosyal yaşıyorlar hem de dışarıdaki streste uzaklaşıp rahatlıyorlar. Siirtli kadınlarımızı aile ekonomisine katkıda bulunmaları için atölyemize davet ediyorum'' dedi.


Hem üretiyor hem kazandırıyor: Aile ekonomisine katkı için çalışıyorlar - 4

Kursiyer Nurcan Akınay; haftada 2 gün örgü örmeye geldiklerini belirterek, "Burada örgü saatlerimiz oluyor. Sohbetimiz, çayımız, hocamızın güler yüzlülüğü asla eksik olmuyor. Bize de destek oluyor. Örgümüzü örüyoruz, satışlarımızı yapıyoruz. Hem ev ekonomisine katkımız oluyor. Hem de boş vakitlerimizi değerli geçirecek zamanlarımız oluyor'' şeklinde konuştu.

Hem üretiyor hem kazandırıyor: Aile ekonomisine katkı için çalışıyorlar - 5


Sevda Günç isimli kursiyer ise ‘'Buraya örgü örmek için geliyorum. Ördüklerimi satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Çok güzel bir ortam. Muhabbet ediyoruz burası çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten sıkılacağınız bir ortam yok. Bir gelen bir daha gelmek istiyor'' ifadelerini kullandı.

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