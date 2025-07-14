Hem üretiyor hem kazandırıyor: Aile ekonomisine katkı için çalışıyorlar
Siirt'te kadın girişimci Selda Mülayim, kurduğu atölyede bölgedeki kadınlara hem meslek öğretiyor hem de ekonomik kazanç elde etme imkanı sunuyor.
Atölyede, kanserojen madde içermeyen örgü bebekler, anahtarlıklar, çantalar ve benzeri el emeği ürünler üretiliyor. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasını hedefleyen Mülayim, atölyesinde kadınlara el işi ve el sanatları gibi çeşitli alanlarda mesleki eğitim veriyor. Eğitimlerin ardından üretime katılan kadınlar, hazırladıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.