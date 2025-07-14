Hem üretiyor hem kazandırıyor: Aile ekonomisine katkı için çalışıyorlar

Kursiyer Nurcan Akınay; haftada 2 gün örgü örmeye geldiklerini belirterek, "Burada örgü saatlerimiz oluyor. Sohbetimiz, çayımız, hocamızın güler yüzlülüğü asla eksik olmuyor. Bize de destek oluyor. Örgümüzü örüyoruz, satışlarımızı yapıyoruz. Hem ev ekonomisine katkımız oluyor. Hem de boş vakitlerimizi değerli geçirecek zamanlarımız oluyor'' şeklinde konuştu.



