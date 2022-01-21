Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı

Kartal'da aile sağlık merkezinde görevi başında olduğu sırada Rahmi Uygun tarafından vurularak hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı. Genç hemşirenin cenazesine katılan annesi, kızı ve erkek kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

Haberler - İHA 21.01.2022 - 17:35

Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı - 1

Kartal'daki bir sağlık ocağında görev yaparken öldürülen hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı. Erez, kendisini uzun süredir rahatsız eden Rahmi Uygun'un silahından çıkan kurşunların hedefi olmuştu.

Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı - 2

Erez'in cenazesi Kartal Hacı Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası’na gönderildi.

Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı - 3

Genç hemşirenin cenazesine annesi Gülsüm Erez, 9 yaşındaki kızı Buğlem Erez ve kardeşi Menderes Erez ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. 

Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı - 4

KIZININ TABUTUNA DOKUNDU

Cenazede anne Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü.

Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Gülsüm Erez'e komşuları koluna girerek teselli etti.

Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı - 5

Gözyaşları içinde kılınan cenaze namazı sonrası Erez'in tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı - 6

Erez'in cansız bedeni defnedilmek üzere babasının da mezarının bulunduğu Kocaeli Dilovası’na götürüldü.

Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı - 7

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