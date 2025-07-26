Hemşire Sevcan'ın son anları: Satırlı vahşetin görüntüleri çıktı

ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Şüpheli Halit Can Sakman, ifadesinde eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ve boynundan yaralandığını iddia etti.

Halit Can Sakman'ın olaydan sonra çocukluk arkadaşı Hidayet E. ve babasını arayarak durumu bildirdiği ancak boynunda herhangi bir yaralanma izi olmadığı bilgilerinin de yer aldığı iddianemede şüpheli, alkol aldıktan sonra eşine saldırdığını itiraf ettiği ve olayın ayrıntıları tam hatırlamadığı bilgisi de kayıtlara geçti.

Savcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-b, 54/1, 63 ve 53/1 maddeleri uyarınca "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti. İddianamede, şüphelinin eşini bilinçli ve planlı bir şekilde öldürdüğü, savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.