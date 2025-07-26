Hemşire Sevcan'ın son anları: Satırlı vahşetin görüntüleri çıktı

Antalya'da eşinin baltayla katlettiği hemşire Sevcan Demir Sakman'ın kavga anı ve son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde cinayetin ardından katil zanlısının üstünün kanlı bir şekilde evden çıktığı anlar yer aldı.

Hemşire Sevcan'ın son anları: Satırlı vahşetin görüntüleri çıktı - 1

Kepez'de eşi tarafından katledilen Sevcan Demir Sakman'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hemşire Sevcan'ın son anları: Satırlı vahşetin görüntüleri çıktı - 2

Görüntülerde Sevcan Demir Sakman, gördüğü şiddetten kaçmak için evden defalarca çıkmaya çalıştığı ancak katil zanlısı eşi Halit Can Sakman tarafından birçok kez geri döndürüldüğü görülüyor.

Hemşire Sevcan'ın son anları: Satırlı vahşetin görüntüleri çıktı - 3

Son kaçma girişiminde ise kapıya yönelen Sevcan'ın, katil eşi tarafından durdurulup tekrar içeri alındığı, bir süre sonra ise evden Halit Can Sakman'ın üzeri kanlı bir şekilde tek başına çıktığı kameralara yansıdı.

Hemşire Sevcan'ın son anları: Satırlı vahşetin görüntüleri çıktı - 4

ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Şüpheli Halit Can Sakman, ifadesinde eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ve boynundan yaralandığını iddia etti.

Halit Can Sakman'ın olaydan sonra çocukluk arkadaşı Hidayet E. ve babasını arayarak durumu bildirdiği ancak boynunda herhangi bir yaralanma izi olmadığı bilgilerinin de yer aldığı iddianemede şüpheli, alkol aldıktan sonra eşine saldırdığını itiraf ettiği ve olayın ayrıntıları tam hatırlamadığı bilgisi de kayıtlara geçti.

Savcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-b, 54/1, 63 ve 53/1 maddeleri uyarınca "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti. İddianamede, şüphelinin eşini bilinçli ve planlı bir şekilde öldürdüğü, savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Hemşire Sevcan'ın son anları: Satırlı vahşetin görüntüleri çıktı - 5

NE OLMUŞTU?

9 Mart'ta özel bir hastanede hemşire olarak çalışan iki aylık evli Halit Can (26) ve Sevcan Demir Sakman (26) çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı.

Halit Can Sakman'ın akşam eve gelmesiyle tartışma yeniden alevlendi. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu.

Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşi Halit Can Sakman cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER