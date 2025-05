Hemşireler Günü Mesajları 2025 - 12 Mayıs anneye, sevgiliye, eşe, arkadaş Hemşireler gününüz kutlu olsun mesajları

-Hemşirelik sadece bir meslek değil, bir çağrıdır ve sen bu çağrıya her gün büyük bir sevgi ve özveriyle cevap veriyorsun. Hemşireler Günü'n kutlu olsun!



-Gösterdiğin sabır, şefkat ve uzmanlıkla her gün sayısız hayata dokunuyorsun. Bugün senin gibi kahramanları kutlama günü. Hemşireler Günün kutlu olsun!



-Her gün karşılaştığın zorluklara rağmen gösterdiğin dayanıklılık ve kararlılık için teşekkür ederim. Sana olan minnettarlığımızı ifade etmek için bir gün yeterli değil. Hemşireler Günün kutlu olsun!