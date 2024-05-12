Hemşireler Günü mesajları: 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlama mesajı örnekleri

"Eğer hemşireyseniz bilirsiniz ki hergün bir yaşama dokunursunuz ya da bir yaşam sizinkine dokunur . Bu mesleğe gönül vermiş tüm meslektaşlarımın günü kutlu olsun."



"Binbir sabır ve emekle çalışan hemşirelerimizin,12 Mayıs Hemșireler Günü kutlu olsun."



"Ne kutsal bir meslek " dediğimiz, sağlık sisteminin değerli parçaları hemşirelerimiz.. Gününüz kutlu olsun."



"Sağlık camiası olarak hep birlikte daha aydınlık günlere.. Hemşireler Günü’müz kutlu olsun."



"Anne şefkati, evlat sevgisi, kardeş bağı… Ve daha nice insani duyguları mesleklerinde barındıran, eşine az rastlanır bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren tüm hemşirelerin, 12 Mayıs #HemşirelerGünü kutlu olsun."