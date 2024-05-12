Hemşireler Günü mesajları: 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlama mesajı örnekleri
Hemşireler Günü, her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde, Florence Nightingale'in doğum gününde kutlanıyor. Hemşirelerin yaşadığı zorlukları hatırlatmak ve onları onurlandırmak amacıyla kutlanan Hemşireler Günü'nde bu mesleği icra eden sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, Hemşireler Günü mesajları örneklerini inceliyor. İşte 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlama mesajı örnekleri...
Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde (Florence Nightingale'in doğum günü) kutlanan özel gün. Bazı ülkelerde 6-12 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlanır. Bu anlamlı günün geleneklerinden biri de Hemşireler Günü temalı mesajlar paylaşmak. Hemşireler Günü kutlama mesajlarını bir araya getirdik.