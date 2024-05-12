Hemşireler Günü mesajları: 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlama mesajı örnekleri

Hemşireler Günü, her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde, Florence Nightingale'in doğum gününde kutlanıyor. Hemşirelerin yaşadığı zorlukları hatırlatmak ve onları onurlandırmak amacıyla kutlanan Hemşireler Günü'nde bu mesleği icra eden sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, Hemşireler Günü mesajları örneklerini inceliyor. İşte 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlama mesajı örnekleri...

Hemşireler Günü mesajları: 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlama mesajı örnekleri - 1

Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde (Florence Nightingale'in doğum günü) kutlanan özel gün. Bazı ülkelerde 6-12 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlanır. Bu anlamlı günün geleneklerinden biri de Hemşireler Günü temalı mesajlar paylaşmak. Hemşireler Günü kutlama mesajlarını bir araya getirdik.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hemşireler Günü mesajları: 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlama mesajı örnekleri - 2

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI

"Sağlığın her alanında insanımız için mücadele eden hemşirelerimizin, Hemşireler Günü ve Haftası Kutlu olsun."

"İşini en iyi şekilde yapan tüm meslektaşlarımın Hemşireler Günü kutlu olsun. "

"Hemşirelik; sevgiyle, şefkatle ve özveriyle dolu bir meslektir. Her biriniz bir gün değil, bir ömür boyu minnet duyulmayı hak ediyorsunuz.
Sağlık sistemimizin umut ışıkları, pelerinsiz kahramanları… Hemşireler Günü’nüz kutlu olsun!"

Hemşireler Günü mesajları: 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlama mesajı örnekleri - 3

"Değerli hemşire arkadaşlarımın, öğrencilerimin ve kardeşlerimin hemşireler günü kutlu olsun. Haklı taleplerinizin gerçekleşmesi en büyük dileğimdir..."

"Kendilerini her daim sağlık ve iyilik için adamış, fedakarlığın ve şefkatin simgesi olan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun!"

"Sağlık Ordusunun vazgeçilmezleri, Sevgi, Şefkat ve Hoşgörünün Simgesi, Tıp Dünyasının Beyaz Melekleri Fedakar Hemşirelerimizin,  Hemşireler Günü Kutlu Olsun..."

Hemşireler Günü mesajları: 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlama mesajı örnekleri - 4

"Kendi canından ve sağlığından çok halkı düşünen sağlık sisteminin pelerinsiz kahramanları Dünya Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun. Sağlıkta şiddet başta olmak üzere yaşadığınız tüm sorunların çözüme kavuşması dileğiyle."

"Bilgi, şefkat ve sabrın en güzel örneği bütün hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun."

"Büyük bir özveri, gayret ve sevgi ile mesleklerini icra eden hemşirelerimizin, hemşireler günü kutlu olsun."

Hemşireler Günü mesajları: 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlama mesajı örnekleri - 5

"Eğer hemşireyseniz bilirsiniz ki hergün bir yaşama dokunursunuz ya da bir yaşam sizinkine dokunur . Bu mesleğe gönül vermiş tüm meslektaşlarımın günü kutlu olsun."

"Binbir sabır ve emekle çalışan hemşirelerimizin,12 Mayıs Hemșireler Günü kutlu olsun."

"Ne kutsal bir meslek " dediğimiz, sağlık sisteminin değerli parçaları hemşirelerimiz.. Gününüz kutlu olsun."

"Sağlık camiası olarak hep birlikte daha aydınlık günlere.. Hemşireler Günü’müz kutlu olsun."

"Anne şefkati, evlat sevgisi, kardeş bağı… Ve daha nice insani duyguları mesleklerinde barındıran, eşine az rastlanır bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren tüm hemşirelerin, 12 Mayıs #HemşirelerGünü kutlu olsun."

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