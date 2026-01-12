Hemzemin geçitte ölümden kaçış! Minibüsten son anda indi
12.01.2026 11:02
AA
Kırıkkale'de hemzemin geçitte asılı kalan minibüse tren çarptı. Minibüsün sürücüsü son anda araçtan inerek kazadan yara almadan kurtuldu.
Kırıkkale'de hemzemin geçitte kaza meydana geldi.
Lütfü T. (35) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Aşağımahmutlar Mahallesi'nde bariyerleri kapalı hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı.
Karşıya geçemeyen minibüse, Kırıkkale-Kars seferini yapan yolcu treni çarptı.
Minibüs sürücüsü, son anda araçtan inerek kurtulmayı başardı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.