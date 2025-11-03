Hendek makarna fabrikası patlaması: Toz birikimi yangını büyütmüş
Sakarya'da 5 kişinin can verdiği makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın gerekçeli kararında yangının büyümesinin nedeni toz birikimi olarak açıklandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçen yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada 6 sanığa değişen sürelerde verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.
Mahkemenin 72 sayfalık gerekçesinde, mütalaa, sanık, müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi, olay yeri ve itfaiye raporu, kamera kayıtları ile diğer belgelere yer verildi.
Kararda, fabrikada geçmişte de elektrik kaynaklı yangın meydana geldiği, elektrik sisteminde zaman zaman arıza ve kısa devrelerin yaşandığı, temizlik faaliyetlerinin pazar günleri aksadığı, tozlanmanın özellikle değirmen bölümünde sık olduğu kaydedildi.