Hendek makarna fabrikası patlaması: Toz birikimi yangını büyütmüş

Sakarya'da 5 kişinin can verdiği makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın gerekçeli kararında yangının büyümesinin nedeni toz birikimi olarak açıklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçen yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada 6 sanığa değişen sürelerde verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

Mahkemenin 72 sayfalık gerekçesinde, mütalaa, sanık, müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi, olay yeri ve itfaiye raporu, kamera kayıtları ile diğer belgelere yer verildi.

Kararda, fabrikada geçmişte de elektrik kaynaklı yangın meydana geldiği, elektrik sisteminde zaman zaman arıza ve kısa devrelerin yaşandığı, temizlik faaliyetlerinin pazar günleri aksadığı, tozlanmanın özellikle değirmen bölümünde sık olduğu kaydedildi.

KIVILCIM ÇIKARABİLECEK SPİRAL KESİM İŞLEMİ

Patlamadan kısa süre önce tozlu ortamda kıvılcım çıkarabilecek spiral kesim işlemi yapıldığı, "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın temizlik planları esas alınarak "temiz" kabulüyle hazırlanması dolayısıyla fiili durumla örtüşmediği belirtilen gerekçede, verilen eğitimlere rağmen denetim ve kontrol mekanizmalarının yeterince etkin işletilmediği, bu suretle patlama riskinin önlenmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği sonucuna varıldığı aktarıldı.

Kararın gerekçesinde, enerji odasının, yeni yapılan inşaatla değirmen fabrikasının zemin katındaki binanın orta kısmında kaldığı, panolarda ısınan havanın baca sistemiyle tahliye edildiği ancak temiz havanın oluşan negatif basınç nedeniyle açık bırakılan kapı yoluyla değirmen bölgesindeki tozlu ortamdan geldiği ifade edilerek, panoların yeterli temiz hava alamadığından pano kapak ve odalarının açık bırakıldığının tespit edildiği bildirildi.

Kararda, özellikle değirmen bölümünde, toz birikimi olduğu ve temizlik problemlerinin yaşandığı, bu durumu takip edecek toz sensörlerinin bulunmadığı anlatıldı.

YANGIN ELEKTRİK ODASINDA BAŞLAMIŞ

Gerekçede kamera görüntülerine göre patlama/yangının değirmen bölümünün zemin katında yaklaşık 1 saniye içinde meydana geldiği, kaynak noktanın zemin kattaki pano/elektrik odası olarak tanımlan alanda başladığı kaydedildi.

Ayrıca, yangının değirmen bölgesindeki yoğun toz birikimi nedeniyle toz patlaması şeklinde yayılarak tüm bölgede patlamaya neden olduğu belirtildi.

Gerekçede, fabrikanın temizlik kayıtlarına göre elektrik panolarının 6 ayda bir temizlenmesinin programlandığının görüldüğü, bu durumun, kapakları açık bırakılan panolarda toz birikimine sebep olduğu aktarıldı.

Fabrikanın yangın oluşmayan paketleme bölümünde yapılan incelemede de pano kapaklarının açık ve içerisinin tozla kaplı olduğu bilgisi verilen gerekçede, pano içerisine poşetlerde yabancı cisimlerin bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül 2024'te meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Eylül'de görülen karar duruşmasında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar V.U. ve İ.B. 11 yıl 8'er ay, D.T. Y.T. ve Ö.K. 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyeti, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan sanık C.B'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek, V.U'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

