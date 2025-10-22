Hendekler kazıldı, fay hatları tek tek incelendi: En yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe belli oldu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, AFAD ve Belediyeler Birliği iş birliği ile Van, Ağrı ve Hakkari'deki beş fay hattı sahada incelendi. Üç şehirde hendekler kazan ekipler, eski depremlerden izler aradı. Araştırma sonucunda en yüksek riske sahip iki ilçe belirlendi.
Türkiye'nin birçok şehri birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor.
O şehirler arasında Van, Ağrı ve Hakkari de yer alıyor.
İşte bu üç şehirdeki beş aktif fay, ekipler tarafından sahada incelendi.
Yapılan incelemede elde edilen bulgular, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderildi.
Merkez bir rapor hazırlayıp, en riskli fayları belirledi.