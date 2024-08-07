Hendekler kazıldı, fay hattı 7 bilim insanı tarafından inceliyor: “Komşu illerde tehlike seviyesi yükseldi”

“KOMŞU İLLERDEKİ TEHLİKE SEVİYESİ YÜKSELDİ”

Sözbilir, 1999 depreminin ardından 25 yıldır İstanbul’da deprem olmasının beklendiğini ancak 2011'de Van’da, 2020’de Elazığ’da ve İzmir’de, 2023’te de Kahramanmaraş’ta deprem olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Yani Türkiye'nin başka yerlerinde de İstanbul'dan daha tehlikeli olabilecek faylar olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla olaya bu şekilde bakmak gerekiyor. Türkiye'nin her tarafında sıkıntı var ama özellikle Doğu Anadolu'da kırılan fay parçasına komşu olan fayların ve illerin tehlike seviyesi yükselmiş durumda. Yani bizim buraya en yakın illerimiz kırılan fay parçasına hatta içinde olan illerimiz de aynı şekilde o tehlikenin içinde yer alıyor. Örneğin 6 Şubat 2023'te iki tane büyük deprem oldu ama Maraş fayı henüz kırılmadı. Böyle bir durum var. Ya da Hatay 6 Şubat depreminde en fazla yıkım yaşayan ilimizdi ama daha Antakya fayının tümü kırılmadı. Bu şekildeki tehlikeler var. Bingöl, Malatya, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Iğdır taraflarında tehlikeler devam ediyor.”