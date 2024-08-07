Hendekler kazıldı, fay hattı 7 bilim insanı tarafından inceliyor: “Komşu illerde tehlike seviyesi yükseldi”
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bilim insanlarının bölgedeki çalışmaları sürüyor. Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu, Narlı fayı üzerinde açtıkları 2 hendekte çalışma gerçekleştiriyor. Türkiye’nin her tarafında deprem riski olduğunu söyleyen AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Özellikle Doğu Anadolu’da kırılan fay parçasına komşu olan fayların ve illerin tehlike seviyesi yükselmiş durumda.” diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin komşu faylara olan etkileri üzerine çalışma yürütülüyor.