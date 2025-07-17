Henüz 12-13 yaşlarında: Çocuk sürücünün tehlikeli oyunu
Ankara'da 12-13 yaşlarında bir çocuk, otomobil kullanırken görüntülendi.
Antalya'da trafiğe çıkan çocuk sürücü, trafikteki diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
Antalya'da trafiğe çıkan çocuk sürücü, trafikteki diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
Altındağ Siteler mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonunda 06 CDU 588 plakalı otomobilin direksiyonuna geçen çocuk, yanında aynı yaşlardaki arkadaşıyla birlikte trafiğe çıktı.
Çocuğun otomobile binmesi ve yoğun trafikte seyretmesi cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntü sosyal medyada da paylaşıldı.