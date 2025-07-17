Henüz 12-13 yaşlarında: Çocuk sürücünün tehlikeli oyunu

Ankara'da 12-13 yaşlarında bir çocuk, otomobil kullanırken görüntülendi.

Henüz 12-13 yaşlarında: Çocuk sürücünün tehlikeli oyunu - 1

Antalya'da trafiğe çıkan çocuk sürücü, trafikteki diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Henüz 12-13 yaşlarında: Çocuk sürücünün tehlikeli oyunu - 2

Altındağ Siteler mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonunda 06 CDU 588 plakalı otomobilin direksiyonuna geçen çocuk, yanında aynı yaşlardaki arkadaşıyla birlikte trafiğe çıktı.

Henüz 12-13 yaşlarında: Çocuk sürücünün tehlikeli oyunu - 3

Çocuğun otomobile binmesi ve yoğun trafikte seyretmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Henüz 12-13 yaşlarında: Çocuk sürücünün tehlikeli oyunu - 4

Görüntü sosyal medyada da paylaşıldı.

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