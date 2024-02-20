Henüz 12 yaşındaydı! Game of Thrones yıldızı: Uzun bir süre kaybolmuştum

Bir döneme damgasını vuran ve tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Game of Thrones dizisi gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Arya karakterini canlandıran Maisie Williams, yaşadığı zorlukları anlattı.

Henüz 12 yaşındaydı! Game of Thrones yıldızı: Uzun bir süre kaybolmuştum - 1

George R. R. Martin'in kitaplarından uyarlanan Game of Thrones dizisinin yıldızı Maisie Williams, dizinin dünya çapında üne kavuşmasının kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

12 yaşındayken Arya karakterini canlandırmaya başlayan oyuncu şimdi 26 yaşında. Gençlik yılları boyunca aynı karakteri canlandırmayı sürdüren oyuncu, The Sunday Times'a konuştu.

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Henüz 12 yaşındaydı! Game of Thrones yıldızı: Uzun bir süre kaybolmuştum - 2

"ÇOK UZUN SÜRE KAYBOLMUŞTUM"

İngiliz oyuncu "Çok uzun süre kaybolmuştum, öyle olduğumu biliyordum ve kimliğimi yerine oturttuğumu hissedemediğimde, bu bana çok rahatsızlık verdi" dedi.

Henüz 12 yaşındaydı! Game of Thrones yıldızı: Uzun bir süre kaybolmuştum - 3

"REDDEDİLMEK ÇOK ACI VERİCİ GELİYORDU"

Hayatının o dönemini geride bıraktığını belirten oyuncu artık "kendinden emin olduğunu" dile getirdi.

Küçük yaşlarda sete adım atan 26 yaşındaki Williams "Kendimle bağımı kaybettiğim zamanlar en kötü zamanlardı, kimliğinizi ve bu tür şeyleri bilmemek. Sanırım o noktada reddedilmek çok kişisel, çok acı verici geliyordu. Kendimi yalnızca diğer aktrislerle, insanların görünüşleriyle ve olabileceği kadar yıkıcı yollarla kıyaslardım" dedi.

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