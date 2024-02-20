Henüz 12 yaşındaydı! Game of Thrones yıldızı: Uzun bir süre kaybolmuştum
Bir döneme damgasını vuran ve tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Game of Thrones dizisi gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Arya karakterini canlandıran Maisie Williams, yaşadığı zorlukları anlattı.
George R. R. Martin'in kitaplarından uyarlanan Game of Thrones dizisinin yıldızı Maisie Williams, dizinin dünya çapında üne kavuşmasının kendisini nasıl etkilediğini anlattı.
12 yaşındayken Arya karakterini canlandırmaya başlayan oyuncu şimdi 26 yaşında. Gençlik yılları boyunca aynı karakteri canlandırmayı sürdüren oyuncu, The Sunday Times'a konuştu.