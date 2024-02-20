Henüz 12 yaşındaydı! Game of Thrones yıldızı: Uzun bir süre kaybolmuştum

"REDDEDİLMEK ÇOK ACI VERİCİ GELİYORDU"

Hayatının o dönemini geride bıraktığını belirten oyuncu artık "kendinden emin olduğunu" dile getirdi.

Küçük yaşlarda sete adım atan 26 yaşındaki Williams "Kendimle bağımı kaybettiğim zamanlar en kötü zamanlardı, kimliğinizi ve bu tür şeyleri bilmemek. Sanırım o noktada reddedilmek çok kişisel, çok acı verici geliyordu. Kendimi yalnızca diğer aktrislerle, insanların görünüşleriyle ve olabileceği kadar yıkıcı yollarla kıyaslardım" dedi.