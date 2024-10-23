Hep genç kalmak mümkün mü? Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi

HÜCRE ATLASI PROJESİ

Bu araştırma, Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nde bulunan uluslararası bir girişim olan iddialı İnsan Hücre Atlası projesinin bir parçasıdır. Proje, insan vücudundaki her hücrenin nasıl oluştuğunu kapsamlı bir şekilde haritalamayı amaçlamaktadır. Proje liderlerinden biri olan Prof. Muzlifah Haniffa, potansiyel faydaları vurgulayarak, "Bilim insanlarının hastalıkları daha etkili bir şekilde tedavi etmelerine yardımcı olacak, aynı zamanda bizi daha uzun süre sağlıklı tutmanın ve hatta belki de daha genç görünmemizi sağlamanın yeni yollarını bulacak." dedi.



Prof. Haniffa, “Cildi manipüle edebilir ve yaşlanmayı önleyebilirsek, daha az kırışıklık yaşarız” diye ekledi.