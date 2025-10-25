Her ay binlerce kişiyi bir araya getiriyor: Her bütçeye uygun var

Adana'da gelenek haline gelen tespih mezatı, her ay binlerce koleksiyoner ve meraklıyı bir araya getiriyor. Nadir tespihlerin el değiştirdiği mezatta fiyatlar malzeme kalitesi, ustalığı ve nadirliğine göre değişiyor.

Her ay binlerce kişiyi bir araya getiriyor: Her bütçeye uygun var - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Her ay binlerce kişiyi bir araya getiriyor: Her bütçeye uygun var - 2
Her ay binlerce kişiyi bir araya getiriyor: Her bütçeye uygun var - 3
Her ay binlerce kişiyi bir araya getiriyor: Her bütçeye uygun var - 4
Her ay binlerce kişiyi bir araya getiriyor: Her bütçeye uygun var - 5
DAHA FAZLA GÖSTER