Her can için bir fidan | Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda

Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirenlerin adları, Mersin’de toprakla buluşturulacak fidanlar ile yaşatılacak.

Her can için bir fidan | Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda - 1

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çakıllı fidanlık ekipleri, tüplere yerleştirdikleri sedir, ladin ve çamdan oluşan yaklaşık 50 bin fidanın üzerlerine depremde hayatını kaybedenlerin isimlerini yazdı.

Her can için bir fidan | Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda - 2

Özenle hazırlanan fidanlar, oluşturulacak araziye dikilecek.

Her can için bir fidan | Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda - 3

Fidanların tüplere yerleştirilmesini sağlayan fidan yetiştiricisi Necip Özdemir, “Acımız çok büyük, yüreğimiz yanıyor. Türkiye’mizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatmak için fidanlarımıza adlarını veriyoruz" dedi.

Her can için bir fidan | Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda - 4

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Her can için bir fidan | Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda - 5

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem felaketinde can kaybı 44 bini geçti.

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