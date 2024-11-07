Her derde deva cennet meyvesi bereketi: İhracatta 100 milyon doları aştı
İnsanlığa 5 bin yılı aşkın süredir lezzet ve şifa kaynağı olan, bereketin simgesi olan nar meyvesi, 2024 yılında ihracatta da bereketli bir yıl geçiriyor. 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin nar ihracatı yüzde 32’lik artışla 75 milyon dolardan 100 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin 2024 yılı nar ihracatının 150 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Türkiye’nin yıllık 700 bin tona ulaşan nar üretimiyle dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatta da yıllara göre 150-200 bin tonluk ihracatla ilk 10 ülke arasında yer aldığının altını çizdi.