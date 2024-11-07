Her derde deva cennet meyvesi bereketi: İhracatta 100 milyon doları aştı

CENNET MEYVESİ NAR HER DERDE DEVA

Anadolu kültürleri de dahil olmak üzere pek çok kültürde nar; kadını, doğurganlığı ve bereketi simgeleyen bir sembol olarak da yer alıyor.



Cennet meyvesi olarak adlandırılan Nar, antioksidan yönünden zengin ve C vitamini kaynağı bir meyve. Nar, öte yandan; kanseri önleyici hafızayı koruyucu, sindirim hastalıklarının gelişmesine engel olma, vücuttaki iltihaplanmayı azaltma, kalbi ve damarları koruma fonksiyonu da görüyor.