Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu

Son olarak Thor: Love and Thunder filmindeki inanılmaz değişimiyle beklentiyi aşan yıldız, yeni filminde Frankenstein'ın canavarını canlandıracak. Filmde Bale'e Jessie Buckley, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard ve Annette Bening gibi isimler eşlik edecek.

Maggie Gyllenhaal'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin adı "The Bride" olacak.

İşte filmden ilk kare...