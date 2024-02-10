Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu
Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran ender oyuncularından biri olan Christian Bale, her rolü için geçirdiği değişimlerle dikkat çekiyor. Oyuncu, şimdi de The Bride adlı filmde Frankenstein'ın canavarını canlandıracak. Filmden ilk kare yayınlandı.
Prestij, Kara Şövalye, Makinist, Düzenbaz, 3:10 Yuma, Ateş Krallığı ve Dövüşçü gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Christian Bale, Hollywood'un en başarılı oyuncularından.
Her rolüne kendine adamasıyla bilinen oyuncu, oyunculuk performansı ve fiziksel değişimiyle adından sıkça söz ettiriyor.