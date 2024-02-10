imsakiye

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran ender oyuncularından biri olan Christian Bale, her rolü için geçirdiği değişimlerle dikkat çekiyor. Oyuncu, şimdi de The Bride adlı filmde Frankenstein'ın canavarını canlandıracak. Filmden ilk kare yayınlandı.

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 1

Prestij, Kara Şövalye, Makinist, Düzenbaz, 3:10 Yuma, Ateş Krallığı ve Dövüşçü gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Christian Bale, Hollywood'un en başarılı oyuncularından.

Her rolüne kendine adamasıyla bilinen oyuncu, oyunculuk performansı ve fiziksel değişimiyle adından sıkça söz ettiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 2

Son olarak Thor: Love and Thunder filmindeki inanılmaz değişimiyle beklentiyi aşan yıldız, yeni filminde Frankenstein'ın canavarını canlandıracak. Filmde Bale'e Jessie Buckley, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard ve Annette Bening gibi isimler eşlik edecek. 

Maggie Gyllenhaal'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin adı "The Bride" olacak.

İşte filmden ilk kare...

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 3

Yönetmen "Frank ile tanışın" diyerek filmden ilk kareyi paylaştı. 2 Ekim 2025'te vizyona girecek olan filmde Frankenstein'ın aşk arayışı işlenecek.

"The Bride", Maggie Gyllenhaal'un The Lost Daughter filminden sonraki ikinci yönetmenlik deneyimi olacak.

İşte Christian Bale'in rol aldığı projelerdeki değişimi..

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 4

Thor: Love and Thunder (2022)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 5

The Big Short (2015)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 6

Prestij (2006)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 7

The Machinist (2004)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 8

Batman Begins (2005)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 9

3:10 to Yuma (2007

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 10

Terminator Salvation (2009)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 11

The Fighter (2010)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 12

The Dark Knight Rises (2012)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 13

Düzenbaz (2013)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 14

The Promise (2016)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 15

Vice (2018)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 16

Ford v Ferrari (2019)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale Frankenstein'ın canavarı oldu - 17

American Psycho (2000)

DAHA FAZLA GÖSTER