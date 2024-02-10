Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak

FRANKENSTEIN'I CANLANDIRACAK

Son olarak Thor: Love and Thunder filmindeki inanılmaz değişimiyle beklentiyi aşan yıldız, yeni filminde Frankenstein'ı canlandıracak ve yine bir değişim geçirecek.

Maggie Gyllehnhaal'ın yönetmen koltuğunda oturacağı ve adı henüz belli olmayan film için oyuncu "Gelecek hafta saçlarımı bir rolüm için kazıtacağım" dedi.