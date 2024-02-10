Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran ender oyuncularından biri olan Christian Bale, her rolü için geçirdiği değişimlerle dikkat çekiyor. Oyuncunun Frankenstein'ı canlandıracağı yeni film için saçlarını kazıtacağı ortaya çıktı.

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 1

Prestij, Kara Şövalye, Makinist, Düzenbaz, 3:10 Yuma, Ateş Krallığı ve Dövüşçü gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Christian Bale, Hollywood'un en başarılı oyuncularından.

Her rolüne kendine adamasıyla bilinen oyuncu, oyunculuk performansı ve fiziksel değişimiyle adından sıkça söz ettiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 2

FRANKENSTEIN'I CANLANDIRACAK

Son olarak Thor: Love and Thunder filmindeki inanılmaz değişimiyle beklentiyi aşan yıldız, yeni filminde Frankenstein'ı canlandıracak ve yine bir değişim geçirecek.

Maggie Gyllehnhaal'ın yönetmen koltuğunda oturacağı ve adı henüz belli olmayan film için oyuncu "Gelecek hafta saçlarımı bir rolüm için kazıtacağım" dedi.

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 3

The Hollywood Reporter'a konuşan Oscar'lı oyuncuya filmde Jessie Buckley, Annette Bening, Penelope Cruz ve Peter Sarsgaard eşlik edecek. Filmde Frankenstein'ın aşk arayışı işlenecek. Oyuncunun rolü için geçireceği değişim merak konusu oldu.

İşte Christian Bale'in rol aldığı projelerdeki değişimi..

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 4

The Big Short (2015)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 5

Thor: Love and Thunder (2022)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 6

Prestij (2006)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 7

The Machinist (2004)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 8

Batman Begins (2005)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 9

3:10 to Yuma (2007

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 10

Terminator Salvation (2009)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 11

The Fighter (2010)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 12

The Dark Knight Rises (2012)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 13

Düzenbaz (2013)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 14

The Promise (2016)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 15

Vice (2018)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 16

Ford v Ferrari (2019)

Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak - 17

American Psycho (2000)

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