Her filminde bambaşka biri! Christian Bale yeni rolü için saçlarını kazıtacak
Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran ender oyuncularından biri olan Christian Bale, her rolü için geçirdiği değişimlerle dikkat çekiyor. Oyuncunun Frankenstein'ı canlandıracağı yeni film için saçlarını kazıtacağı ortaya çıktı.
Prestij, Kara Şövalye, Makinist, Düzenbaz, 3:10 Yuma, Ateş Krallığı ve Dövüşçü gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Christian Bale, Hollywood'un en başarılı oyuncularından.
Her rolüne kendine adamasıyla bilinen oyuncu, oyunculuk performansı ve fiziksel değişimiyle adından sıkça söz ettiriyor.