Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlar

Corona virüsten önce de corona virüsle beraber de, temizliğe ehemmiyet verdiklerini ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti:
"Virüsle beraber ne yapmamız lazım önce temizliğe riayet etmemiz lazım dedik. Vatandaşlarımıza devamlı evinde kal diye söylenişte bulunuyoruz. Sağolsunlar onlar evlerinden çıkmıyorlar, sokakları da bizim tertemiz tutmamız lazım. Sokaklardaki mikrop hareketlenmesinin vatandaşlarımıza sirayet etmememi lazım. Her gece temizlik işleri müdürümüz ve temizlik işlerinden sorumlu başkan yardımcımız başlarında olmak kaydıyla Amasya
’nın sokaklarını aynen tabir edildiği gibi foşur foşur yıkıyoruz ve bundan sonra da yıkamaya devam edeceğiz. Bundan yana en ufak bir tavizimiz söz konusu değil. Diyoruz ki evde kal Amasya, evde kal Türkiye
’m."