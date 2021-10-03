Her gün 200 sokak kedisini elleriyle besliyor

Kedileri eliyle besleyen Gürgün, şöyle konuştu:

"Çoğu insan bu mamaları birileri veriyor biz de dağıtıyormuşuz gibi algılıyor ama kesinlikle öyle bir şey yok. Emekli maaşımla alıyorum. Başladığımdan beri hep aynı yerden mama alıyorum. Sokak hayvanlarını çok seviyorum, ömrümü onlara adadım."