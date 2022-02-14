Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi

Tüm bu olup bitenler çevredeki insanların dikkatini çekerken özellikle kuşların dansı esnasında yol üzerinden geçenler için hayat adeta duruyor. Kuşları seyre dalan insanlar, bu koreografi karşısında hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Bazı insanlar ise bu anları cep telefonu ile kayda alıyor. Kuşların dansı yaklaşık olarak bir buçuk aydır, her gün aynı saatlerde gerçekleşiyor.