Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi

Haberler - İHA 14.02.2022 - 10:30 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 10:32
Odunpazarı ilçesinde bulunan ve insanların sıklıkla geçtiği Yediler Parkı ve çevresi yaklaşık bir buçuk aydır sığırcıkları misafir ediyor. Binlerce sığırcık kuşu her gün akşam saatlerinde parkın etrafındaki binaların çatısına konarak toplanıyorlar.
Kuşlar müthiş bir uyum içerisinde gökyüzünü kaplayarak adeta havada dans ediyor. Gösteri dakikalar boyu sürdükten sonra kuşlar, Yediler Parkı'nın içerisinde bulunan 4 büyük ağaca konuyorlar. Ağacı kaplayan kuşlar sonra hep birlikte ötmeye başlıyor.
Tüm bu olup bitenler çevredeki insanların dikkatini çekerken özellikle kuşların dansı esnasında yol üzerinden geçenler için hayat adeta duruyor. Kuşları seyre dalan insanlar, bu koreografi karşısında hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Bazı insanlar ise bu anları cep telefonu ile kayda alıyor. Kuşların dansı yaklaşık olarak bir buçuk aydır, her gün aynı saatlerde gerçekleşiyor.
Yediler Parkı'nın yanında bir balıkçı dükkânı işleten Mehmet Akkoyun, zemini kirletseler de kuşların varlığından son derece memnun. Her gün kuşların geldiğini belirten Mehmet Akkoyun, "Esnafım burada, balıkçılık işiyle uğraşıyorum. Bu kuşlar her gün aynı saatte burada oluyorlar. Saat 18.00-18.30 arasında gelirler, kondukları 4 ağaç vardır onlara konarlar, sabahta tekrar giderler" diye konuştu.
Konuyla ilgili konuşan Erdal Bodur, "Önceden hep karga sesleri duyuyorduk. Bu sığırcığın farklı bir ses tonu var ilgi çekici yani böyle melodi gibi. Müzik dinler gibi dinliyoruz" ifadelerini kullandı.