Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi

Eskişehir'de bir parkta her akşam toplanan binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans ve konduktan sonra çıkardıkları ses çevredeki insanları kendilerine hayran bırakıyor.

Haberler - İHA 14.02.2022 - 10:30 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 10:32

Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi - 1

Odunpazarı ilçesinde bulunan ve insanların sıklıkla geçtiği Yediler Parkı ve çevresi yaklaşık bir buçuk aydır sığırcıkları misafir ediyor. Binlerce sığırcık kuşu her gün akşam saatlerinde parkın etrafındaki binaların çatısına konarak toplanıyorlar.

Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi - 2

Kuşlar müthiş bir uyum içerisinde gökyüzünü kaplayarak adeta havada dans ediyor. Gösteri dakikalar boyu sürdükten sonra kuşlar, Yediler Parkı'nın içerisinde bulunan 4 büyük ağaca konuyorlar. Ağacı kaplayan kuşlar sonra hep birlikte ötmeye başlıyor.

Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi - 3

Tüm bu olup bitenler çevredeki insanların dikkatini çekerken özellikle kuşların dansı esnasında yol üzerinden geçenler için hayat adeta duruyor. Kuşları seyre dalan insanlar, bu koreografi karşısında hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Bazı insanlar ise bu anları cep telefonu ile kayda alıyor. Kuşların dansı yaklaşık olarak bir buçuk aydır, her gün aynı saatlerde gerçekleşiyor.

Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi - 4

“GÖRSEL BİR ŞOV YAPIYORLAR”

Yediler Parkı'nın yanında bir balıkçı dükkânı işleten Mehmet Akkoyun, zemini kirletseler de kuşların varlığından son derece memnun. Her gün kuşların geldiğini belirten Mehmet Akkoyun, "Esnafım burada, balıkçılık işiyle uğraşıyorum. Bu kuşlar her gün aynı saatte burada oluyorlar. Saat 18.00-18.30 arasında gelirler, kondukları 4 ağaç vardır onlara konarlar, sabahta tekrar giderler" diye konuştu.

Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi - 5

“BÖYLE SESLERE HASRETİZ”

Konuyla ilgili konuşan Erdal Bodur, "Önceden hep karga sesleri duyuyorduk. Bu sığırcığın farklı bir ses tonu var ilgi çekici yani böyle melodi gibi. Müzik dinler gibi dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi - 6
Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi - 7
Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi - 8
Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi - 9

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