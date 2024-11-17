Her gün binlerce kişinin geçtiği caddede tehlike saçan duvar: “Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanın” tabelası yerleştirildi
İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Caddesi’nde bulunan bir duvar, çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Vatandaşların geçiş güzergahında yer alan duvarın çevresine “Çökme tehlikesi” yazılı tabelalar yerleştirildi. Çatlak ve kırıklarla dolu olan duvar nedeniyle hem yayalar hem de trafikteki araçlar risk altında.
İstanbul Çırağan Caddesi’nde Beşiktaş yönündeki duvarın üzerindeki çatlak ve kırıklar tehlike saçıyor.