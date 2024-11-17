Her gün binlerce kişinin geçtiği caddede tehlike saçan duvar: “Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanın” tabelası yerleştirildi

“BİR GÜN BİRİNİN ÜSTÜNE YIKILIRSA MESULÜ KİM OLACAK?”

Evi Beşiktaş’ta bulunan ve sık sık duvarın önündeki kaldırımı kullandığını belirten Aydın Yılmaz ise, “Bu duvara iki tane levha koydular girişine çıkışına bir de ortada var. Duvarın çökme ihtimali olduğunu belirtiyor; belediye koydu sanırım bu tabelaları. Belediyenin bu tabelaları koymakla buradaki mesuliyeti bitmiyor.” dedi.

Yılmaz, “Bu duvar bir gün birinin üstüne yıkılırsa mesulü kim olacak?” diye sordu.