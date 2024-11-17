Her gün binlerce kişinin geçtiği caddede tehlike saçan duvar: “Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanın” tabelası yerleştirildi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Caddesi’nde bulunan bir duvar, çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Vatandaşların geçiş güzergahında yer alan duvarın çevresine “Çökme tehlikesi” yazılı tabelalar yerleştirildi. Çatlak ve kırıklarla dolu olan duvar nedeniyle hem yayalar hem de trafikteki araçlar risk altında.

Her gün binlerce kişinin geçtiği caddede tehlike saçan duvar: “Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanın” tabelası yerleştirildi - 1

İstanbul Çırağan Caddesi’nde Beşiktaş yönündeki duvarın üzerindeki çatlak ve kırıklar tehlike saçıyor.

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Her gün binlerce kişinin geçtiği caddede tehlike saçan duvar: “Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanın” tabelası yerleştirildi - 2

Duvarın başladığı ve bittiği noktada kaldırımda, “Dikkat çökme tehlikesi” ve “Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanınız” tabelaları olsa da duvarın önünden her gün binlerce kişi geçiyor.

Her gün binlerce kişinin geçtiği caddede tehlike saçan duvar: “Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanın” tabelası yerleştirildi - 3

Yüzeyinde çatlak ve kırıklar olan duvar hem yayaları hem araçları hem de yakında bulunan binaları tehdit ediyor.

Çevre sakinleri bir facia yaşanmadan soruna bir çözüm bulunmasını bekliyor.
Her gün binlerce kişinin geçtiği caddede tehlike saçan duvar: “Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanın” tabelası yerleştirildi - 4

Çevre sakinlerinden Muharrem Fidan duvarın iki yıldır bu durumda olduğunu söyledi.

Her gün binlerce kişinin geçtiği caddede tehlike saçan duvar: “Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanın” tabelası yerleştirildi - 5

“AKLIMA GELİNCE KARŞI TARAFA GEÇİYORUM”

“Toprak kayması değil de herhalde bu duvarın kendisi çürük. Tehlikeli bir durum arz ediyor.” diyen Fidan, “Bazen aklıma gelince karşı tarafa geçiyorum; ama sol tarafta oturduğum için bana daha uygun geliyor. Bazen unutuyorum, bir gün yıkılırsa bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Her gün binlerce kişinin geçtiği caddede tehlike saçan duvar: “Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanın” tabelası yerleştirildi - 6

“BİR GÜN BİRİNİN ÜSTÜNE YIKILIRSA MESULÜ KİM OLACAK?”

Evi Beşiktaş’ta bulunan ve sık sık duvarın önündeki kaldırımı kullandığını belirten Aydın Yılmaz ise, “Bu duvara iki tane levha koydular girişine çıkışına bir de ortada var. Duvarın çökme ihtimali olduğunu belirtiyor; belediye koydu sanırım bu tabelaları. Belediyenin bu tabelaları koymakla buradaki mesuliyeti bitmiyor.” dedi.

Yılmaz, “Bu duvar bir gün birinin üstüne yıkılırsa mesulü kim olacak?” diye sordu.
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