Her gün binlerce turistin gezdiği iskelede çökme tehlikesi! 15 derece eğildi, yüzlerce kiloluk taş bloklar düştü

Antalya'da tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'nda 1960 yılında inşası tamamlanan iskelede çökme tehlikesi yaşanıyor. İskeledeki çatlakların genişliği, 25 santimetreye ulaştı. Her gün binlerce kişinin üzerinde yürüyüp denizi seyrettiği iskeledeki yüzlerce kiloluk taş bloklar düşerken, iskele yüzeyi de 15 derece eğildi.

Her gün binlerce turistin gezdiği iskelede çökme tehlikesi! 15 derece eğildi, yüzlerce kiloluk taş bloklar düştü - 1

Helenistik dönemden bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kaleiçi'nde eşsiz manzarasıyla her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret edip vakit geçirdiği Yat Limanı İskelesi, çökme tehlikesi yaşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Her gün binlerce turistin gezdiği iskelede çökme tehlikesi! 15 derece eğildi, yüzlerce kiloluk taş bloklar düştü - 2

1945 yılında yapımına başlanıp, 1960 yılında inşası tamamlanan Yat Limanı İskelesi'nde 2010'lu yıllardan sonra ortaya çıkan çatlaklar, her yıl daha da büyüyor.

Her gün binlerce turistin gezdiği iskelede çökme tehlikesi! 15 derece eğildi, yüzlerce kiloluk taş bloklar düştü - 3

Geçen yılki fırtınada 15'e yakın yüzlerce kiloluk taş blokların düştüğü iskelede yapılan teknik incelemelerde, binlerce kişinin üzerinde yürüyüş yaptığı iskele yüzeyinin 15 derece limana doğru tarafa eğildiği de ortaya çıktı.

Her gün binlerce turistin gezdiği iskelede çökme tehlikesi! 15 derece eğildi, yüzlerce kiloluk taş bloklar düştü - 4
Her gün binlerce turistin gezdiği iskelede çökme tehlikesi! 15 derece eğildi, yüzlerce kiloluk taş bloklar düştü - 5
Her gün binlerce turistin gezdiği iskelede çökme tehlikesi! 15 derece eğildi, yüzlerce kiloluk taş bloklar düştü - 6
Her gün binlerce turistin gezdiği iskelede çökme tehlikesi! 15 derece eğildi, yüzlerce kiloluk taş bloklar düştü - 7
Her gün binlerce turistin gezdiği iskelede çökme tehlikesi! 15 derece eğildi, yüzlerce kiloluk taş bloklar düştü - 8
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