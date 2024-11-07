Her gün binlerce turistin gezdiği iskelede çökme tehlikesi! 15 derece eğildi, yüzlerce kiloluk taş bloklar düştü
Antalya'da tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'nda 1960 yılında inşası tamamlanan iskelede çökme tehlikesi yaşanıyor. İskeledeki çatlakların genişliği, 25 santimetreye ulaştı. Her gün binlerce kişinin üzerinde yürüyüp denizi seyrettiği iskeledeki yüzlerce kiloluk taş bloklar düşerken, iskele yüzeyi de 15 derece eğildi.
Helenistik dönemden bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kaleiçi'nde eşsiz manzarasıyla her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret edip vakit geçirdiği Yat Limanı İskelesi, çökme tehlikesi yaşıyor.