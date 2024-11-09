Her gün farklı bir engelli rolüyle dileniyordu, bir anda yürümeye başladı: 19 suç kaydı çıktı
Kars'ta dilencilik yapan ve her gün ayağını farklı bir şekilde saran zanlının 19 suç kaydı çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı.
Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda dilencilik yapan Şahbettin Y, ekiplerce yakalandı.
Zabıta karakoluna getirilen dilenci, bir ayağının problemi olduğunu ve yürüyemediğini söyledi.