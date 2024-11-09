Her gün farklı bir engelli rolüyle dileniyordu, bir anda yürümeye başladı: 19 suç kaydı çıktı

Kars'ta dilencilik yapan ve her gün ayağını farklı bir şekilde saran zanlının 19 suç kaydı çıktı.

Her gün farklı bir engelli rolüyle dileniyordu, bir anda yürümeye başladı: 19 suç kaydı çıktı - 1

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı.

Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda dilencilik yapan Şahbettin Y, ekiplerce yakalandı.

Zabıta karakoluna getirilen dilenci, bir ayağının problemi olduğunu ve yürüyemediğini söyledi.

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Her gün farklı bir engelli rolüyle dileniyordu, bir anda yürümeye başladı: 19 suç kaydı çıktı - 2

BİR ANDA YÜRÜMEYE BAŞLADI

Görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkartan Şahbettin Y. bacağını rahatlıkla hareket ettirdiği, oturup kalkarken de bir sorun yaşamadığı ve bastonsuz yürüdüğü görüldü.

Şahbettin Y'nin yapılan kontrollerinde Ağrı'dan Kars'a geldiği ve 19 farklı hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Her gün farklı bir engelli rolüyle dileniyordu, bir anda yürümeye başladı: 19 suç kaydı çıktı - 3

Öte yandan ekiplerin kent merkezinde yaptığı denetimde, 2'si kadın 4 kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle işlem uygulandı.

Kişilerin üst aramasında 1570 lira para ele geçirildi.

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