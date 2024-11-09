Her gün farklı bir engelli rolüyle dileniyordu, bir anda yürümeye başladı: 19 suç kaydı çıktı

BİR ANDA YÜRÜMEYE BAŞLADI

Görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkartan Şahbettin Y. bacağını rahatlıkla hareket ettirdiği, oturup kalkarken de bir sorun yaşamadığı ve bastonsuz yürüdüğü görüldü.

Şahbettin Y'nin yapılan kontrollerinde Ağrı'dan Kars'a geldiği ve 19 farklı hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.