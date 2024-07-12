Her gün hava durumunu takip edin! Yüzüstü yatanın, ağaç altına sığınanın şansı yok
Küresel ısınma nedeniyle son günlerde artan yıldırım düşmesi vakaları, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Uzmanlar yıldırım çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.
Yıldırım çarpması tehlikeli sonuçlara sebep olabiliyor . Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden (SCÜ) Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, son zamanlarda sıklıkla görülen ve ölümlere yol açan yıldırım düşmesine ilişkin uyarılarda bulundu. Dr. Fatih Kartal, "Hava raporlarını ve tahminlerini ciddi oranda takip etmemiz lazım. Eğer arazide yakalandıysak çök ve kapan yapmamız lazım.