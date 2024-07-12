Her gün hava durumunu takip edin! Yüzüstü yatanın, ağaç altına sığınanın şansı yok

Bazı insanlar toprağa yüzüstü yatıyor. Bu doğru bir mantık değildir. Çünkü elektrik yüküne daha çok maruz kalıyor ve ciddi boyutta ölüm riski daha da artıyor. Havanın kötü olduğu durumlarda ağaç altlarına sığınan insanlar, yıldırıma direkt maruz kalıyor. Kapalı ortamlar tercih edilmelidir. Bunların hepsi biraz da o anda telaşa kapılıp ne yapacağımızı bilmemekten kaynaklanıyor. Bu yüzden yıldırıma maruz kaldığımız süre içerisinde kesinlikle hedef küçültüp mümkün mertebede toprakla temasımızı azaltmamız lazım. Topraklama neticesinde vücut o elektriği alıp insanlarda can ve mal kayıplarına sebep olabiliyor.”