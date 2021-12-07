Her gün okula kayıkla gidip geliyorlar

Baraj göletinden geçerek okula gidip geliyorlar. Yol çilesi yaşıyoruz. Öncelikle yolun yapılmasını ve servis verilmesini istiyoruz. Her gün bu kayıkla okula gidip geliyorlar. Bazen kışın yağmur yağıyor, sis oluyor, fırtına oluyor. Çocuklar çok büyük zorluklar yaşıyor. 3 yıl önce belediyeden talepte bulundum. Ancak herhangi bir cevap verilmedi. Çocuklarım 3, 4 ve 7'nci sınıfa gidiyor. 4 kilometrelik yolumuz yapılsa, zorlu olan bu yolculuk da biter."