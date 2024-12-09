Her gün yolları süpürerek çocuk okutuyor: "İnsanlardan yerlere tükürmesinler"

Kadın olarak işinin bir zorluğu olmadığını ifade eden Ayten Gümüşoğlu, "Bir kızım var. Bu sene üniversiteyi kazındı. Onu okutmaya çalışıyorum. Annesi olarak ben destek oluyorum. Kızım çok iyi niyetli. Tek başıma evimi geçindirmeye çalışıyorum. Toplum Yararına Programın bize sunduğu iş istihdamı sayesinde buraya işe girdim. Cumhuriyet Caddesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. TYP bugün sona eriyor, bundan sonra inşallah daimi olarak devam ederse kızıma daha iyi bir gelecek sunmak istiyorum. Evimi daha rahat geçindirmek istiyorum. Her sabah 07.00'de iş başı yapıyoruz ve 15.30'da bırakıyoruz. Yazın sıcağı, kışın ise soğuk biraz etkiliyor. Kadın olarak bu işin bir zorluğu yok. Herkes bu işi yapabilir ve ekmek parası kazanabilir. Eşimden boşandım. Evimin geçimimi sağlıyorum, kızımı okutuyorum" dedi.