Her gün yolları süpürerek çocuk okutuyor: "İnsanlardan yerlere tükürmesinler"
Samsun'da yaşayan ve temizlik görevlisi olarak çalışan bir anne, her gün yolları ve caddeleri süpürerek kazandığı ekmek parası ile hem evini geçindiriyor hem de üniversitedeki kızını okutuyor.
Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Ayten Gümüşoğlu, Toplum Yararına Program(TYP) çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ayten Gümüşoğlu, her sabah 07.00'de işe başlayarak sokakları, caddeleri ve parkları süpürüyor.