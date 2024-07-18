Her gün yüzlerce kişi kullanıyor: Evin içini gören üst geçit için yıkım kararı verildi
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kullananların evin içini görmesi nedeniyle davalık olan köprü, yıllar süren yargı sürecinin ardından yıkılıyor. Bilirkişilerin “Uygun değildir.” şeklinde görüş belirttiği üst geçidi her gün yüzlerce kişinin kullandığını belirten mahalle muhtarı, yıkılan üst geçidin yerine hemen yenisinin yapılması gerektiğini söyledi.
Körfez’de 2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından D-100 Karayolu’nda Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan yaya üst geçidi inşa edildi.