Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı
Trabzon'da kar yağışıyla ünlü turizm merkezi Uzungöl de kış turizminde çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Turistler karda kullandıkları paletli araçlarla adrenalin yaşarken çocuklar ve aileleri, şambrellerle yamaçtan kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.
Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl’ün çevresindeki orman örtüsü, yağan kar ile birlikte beyaza büründü.