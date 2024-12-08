Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı

Trabzon'da kar yağışıyla ünlü turizm merkezi Uzungöl de kış turizminde çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Turistler karda kullandıkları paletli araçlarla adrenalin yaşarken çocuklar ve aileleri, şambrellerle yamaçtan kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı - 1

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl’ün çevresindeki orman örtüsü, yağan kar ile birlikte beyaza büründü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı - 2

Yağışla birlikte güzel görüntülerin ortaya çıktığı Uzungöl, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı - 3

Drone ile havadan görüntülenen Uzungöl, hareketli geçen yaz sezonun yanı sıra kış turizminde de farklı aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı - 4

Etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyi kısmen donan Uzungöl'e gelen turistler, karda kullandıkları paletli araçlarla adrenalin yaşıyor.

Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı - 5

Körfez ülkelerindeki turistlerin de ziyaretlerini sürdüğü bölgede çocuklar ve aileleri kar topu oynayıp, şambrellerle dik yamaçtan kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı - 6

Kar ve doğanın keyfini çıkaran tatilciler, göl kıyısında sıkça fotoğraf çektirip, anı ölümsüzleştiriyor.

Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı - 7

"UZUNGÖL'ÜN KIŞI DA KIYMETLİ"

Uzungöl Turizmciler Derneği üyesi ve turizmci Mehmet İnan kış aktivitelerin ilgi çektiğini belirterek, "Uzungöl'ün kışı da ayrı kıymetli, çok güzel. Gelen misafirler de aynı görüşleri paylaşıyorlar. Kar kalitemiz gayet yüksek. Bu aktivitelerle beraber aslında Uzungöl'ün kış turizmine dikkat çekmek istiyoruz." dedi.

Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı - 8

Kar makineleri ve palet takılan ATV araçlarının olduğunu ifade eden İnan, "Aynı zamanda daha yüksek rakımlara karların daha fazla olduğu yerlerde misafirlerimizi çıkartabiliyoruz. Kışın burada eğlenceli farklı aktiviteler de başlatmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı - 9
Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı - 10
Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı - 11
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