Her mevsimi ayrı güzel Uzungöl'de kış turizmi atağı

Kar makineleri ve palet takılan ATV araçlarının olduğunu ifade eden İnan, "Aynı zamanda daha yüksek rakımlara karların daha fazla olduğu yerlerde misafirlerimizi çıkartabiliyoruz. Kışın burada eğlenceli farklı aktiviteler de başlatmayı düşünüyoruz." diye konuştu.