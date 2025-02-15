Her pakette 9 tane: Kilosu 8 bin liradan alıcı buluyor

HER PAKETTE 9 TANE ERİK

Yılmaz, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihracat da yaptıklarını belirterek, bölgede erkenci üretimi sadece kendisi yaptığı için talebe yetişemediğini, devletin daha fazla destek vererek üretimin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Diğer yandan sezonun ilk erikleri, kilosu 8 bin liradan alıcı buldu. Paketlere 9'ar adet konulan toplam 24 kilo erik, İstanbul'a gönderildi.