Her pakette 9 tane: Kilosu 8 bin liradan alıcı buluyor
MERSİN'in Mut ilçesinde sezonun ilk örtü altı erik hasadı yapıldı. Kilosu 8 bin liradan alıcı bulan erikler, İstanbul'a gönderildi. Sera sahibi Mustafa Yılmaz, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihracat da yaptıklarını belirterek, bölgede erkenci üretimi sadece kendisi yaptığı için talebe yetişemediğini, devletin daha fazla destek vererek üretimin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
İlçedeki Göksu Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yılmaz'a ait serada gerçekleştirilen hasat etkinliğine, İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, Mersin Orman ve Köy İlişkileri Dairesi (ORKÖY) Müdürü Necmi Poscu ile ilgililer katıldı.