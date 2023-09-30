Her pazar aynı mahallede yangın | Ellerinde kovalar tetikte bekliyorlar
Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde koruma altındaki evlerde genellikle pazar günleri çıkan yangın, mahalleliyi isyan ettirdi. Son olarak 13 gün önce yine pazar günü çıkan ve 2 kullanılmayan tarihi bina ile 1 müstakil evi küle döndüren yangın sonrası mahalleli su dolu kovalarla nöbet tutmaya başladı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi Haşimişcan Mahallesi'nde kullanılmayan ahşap tarihi evlerde son 2 yıldır özellikle pazar günleri yangın çıkıyor.