Her şey bir Tiyatro!: Komplo teorilerinin dayanılmaz çekiciliği

“Dikkat! New Jersey’de bir çiftlik arazisine büyük bir göktaşı düştü. Araştırma ekibi yolda…” İlk başta dinleyenler tam ne olduğunu anlayamadı. Bir süre sonra, “göktaşı” nın içinden bir şeyin çıktığı söylendi. Polis karakolları ve gazeteler telefon yağmuruna tutuldu. İnsanların çoğu uzaylıların dünyayı istila ettiğine inanmıştı. O an itibarıyla, bu kişiler için artık o öykü bir oyun değil, gerçeğin ta kendisiydi.



Saatler ilerledikçe, panik yayıldı. New York’un dış mahallelerinde yollar tıkandı. Her ne kadar radyo yayını sona erdiğinde Orson Welles gerçeği açıklasa ve bunun yalnızca bir oyun olduğunu söylese de binlerce kişi gerçek ile kurgu arasındaki çizgiyi çoktan geçmişti.