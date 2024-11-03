Her şey dakikalar içinde oldu! 3 milyonluk palamutlar yola saçıldı: Şoför gözlerine inanamadı

Yola dökülen kasalar içerisindeki palamutlar ve buz kalıpları nedeniyle çift şeritli kara yolunun bir şeridi tamamen ulaşıma kapanırken, ikinci şeritten ise ulaşım kontrollü bir şekilde verildi.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik tedbirleri alınırken, yoldaki balıklar ise tır sürücüsü ve yardıma çağırdığı kişiler ile bölgeden geçen araçlardaki vatandaşlar tarafından toplandı. Balık halini andıran görüntülerin ortaya çıktığı kara yolunda balıkların toplanması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.

Öte yandan, tırda yaklaşık 3 milyon TL değerinde palamut bulunduğu ve yarısına yakınının ise yola döküldüğü öğrenildi