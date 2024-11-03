Her şey dakikalar içinde oldu! 3 milyonluk palamutlar yola saçıldı: Şoför gözlerine inanamadı
Bartın-Karabük yolunda seyir haldeki bir tırın kasasının kapağı açılınca tonlarca balık yola döküldü. Balık halini andıran görüntülerin ortaya çıktığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Bartın-Karabük kara yolunda seyir halinde bulunan M.K. idaresindeki tırın kasasının kapağı açıldı. Budakdüzü mevkisinde açılan kapak ile birlikte kasalar içerisinde bulunan palamutlar, yola dökülmeye başladı. Son anda kapağın açıldığını fark eden sürücü, tırı güvenli bir yere park ederek araçtan indiğinde ise gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Tonlarca balığın kara yoluna saçıldığını gören sürücü kolluk kuvvetlerini arayarak yardım istedi.