Her yaz binlerce kilometre yol yapan gurbetçiler akın ediyor, nüfusu 3 kat artıyor
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yaz aylarında Avrupa’dan gelen gurbetçilerle nüfus 3’e katlanırken sosyal yaşam da canlanıyor.
1960’lı yıllardan itibaren Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İngiltere gibi ülkelere çalışmaya giden gurbetçiler yaz tatillerini baba ocağı Karakoçan’da geçiriyor.
Memleket özlemiyle her yıl yaz aylarında kilometrelerce yol katederek Karakoçan'a gelen gurbetçiler, akrabaları ve arkadaşlarıyla hasret gideriyor.