Her yaz binlerce kilometre yol yapan gurbetçiler akın ediyor, nüfusu 3 kat artıyor

Almanya’nın Stadthagen şehrinden gelen 29 yaşındaki Bilal Aydın da Almanya'da doğup büyüdüğünü ama baba ocağı memleketinden vazgeçemediğini belirtti.

Her yıl memleketine geldiğini anlatan Aydın, “Akrabalarımızı görmeye ve kafa dinlemeye geliyoruz. Almanya'da inşaat sektöründe kendi firmamız var. O işle ilgileniyoruz. Burada da birkaç ev yapmaya karar verdik. Böyle yatırımlarımız oldu. Burada akrabalarımız var ayrıca yurt dışından gelen akrabalarımız da var. Ailece toplandık, güzel vakit geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın Utrecht şehrinden gelen Enes Akbulut ise her yaz geldiği memleketini çok sevdiğini, eş, dost, akraba ziyareti yaparak memleket hasreti giderdiklerini vurguladı.