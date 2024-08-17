Her yıl binlerce kişi izliyor! "Güneşin en güzel doğup battığı yer" olarak biliniyor
Adıyaman’da ki Nemrut Dağı’na her yıl binlerce kişi güneşin doğuşunu ve batışını izleyip, devası heykelleri görmek için tırmanıyor.
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı her yıl binlerce turisti ağırlıyor. ‘Güneşin en güzel doğup battığı yer’ olarak bilinen 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesindeki devasa heykelleri görmek için yerli ve yabancı binlerce turist geliyor. Gün doğumu ve gün batımında zirveye tırmanan turistler, güneşin o şeşiz güzelliğini izliyor.