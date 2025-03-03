Her yıl mart ayında kutlanıyor: Tıp Bayramı ne zaman?
Tıp Bayramı, sadece sağlık çalışanlarının mesleki günü değil, aynı zamanda tarihi bir direnişin ve vatan sevgisinin simgesidir. 14 Mart 1919’da, İstanbul’un işgal altında olduğu dönemde, tıp öğrencileri ve doktorlar, işgalci güçlere karşı büyük bir tepki göstermiş ve vatan savunmasında önemli bir duruş sergilemişlerdir. Bu olay, sağlık çalışanlarının sadece hastaları iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda milletin bağımsızlığı için de mücadele ettiğinin bir kanıtıdır.
Tıp Bayramı, her yıl 14 Mart'ta kutlanan, Türkiye'de tıp doktorlarının hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.
Yalnıza Türkiye'de kutlanmasından ötürü ulusal bir nitelik taşır. İlk kez 1919 yılında İstanbul işgal altında iken Tıp öğrencileri tarafından manda ve himayeyi protesto etmek amaçlı kutlanmıştır.