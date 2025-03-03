Her yıl mart ayında kutlanıyor: Tıp Bayramı ne zaman?

TIĞ BAYRAMI TARİHÇESİ

14 Mart 1827'de, II. Mahmud döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhane, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulmuştur.[1] Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Bu gün, "Tıbbiyeliler Günü", "Tıbbiyeliler Bayramı", "Türkiye'de Tıp Eğitimi Günü" ya da "Tıp Öğretimi Günü" gibi değişik adlalarla da anılmaktadır.