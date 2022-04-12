Her yıl pembeye dönen Küçük Göl, bu yıl kahverengi oldu

''Bu uzun bir süre devam ederse suyun üzerinde kalın bir tabaka da oluşturabiliyor'' diyen Prof. Dr. Cengiz Akköz, şöyle devam etti:

''Böylelikle suyun tabanına güneş ışığının geçişine de engel olurlar. Oradaki canlılar da fotosentez yapamaz hale gelirler. Sudaki oksijen azalmasına da sebep olur. Ancak bu görüntüleri mevsimsel olarak değerlendirebiliriz.