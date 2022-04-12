Her yıl pembeye dönen Küçük Göl, bu yıl kahverengi oldu

Konya'da önceki yıllarda artemia salina bakterisi nedeniyle pembeye dönen Küçük Göl, bu kez kahverengiye büründü. Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cengiz Akköz, göldeki azot-fosfor miktarının yükselmesi ve suyun sıcaklığındaki değişikliklerle mikroorganizmalarda artış yaşandığını söyledi. Akköz, bu çoğalmanın da renkte değişiklik meydana getirdiğini belirtti.

Haberler - DHA 12.04.2022 - 11:15

Her yıl pembeye dönen Küçük Göl, bu yıl kahverengi oldu - 1

Tuz Gölü'nün kuzeybatısında, Konya'nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Düden Gölü'ne komşu Küçük Göl'de her yıl gözlemlenen renk değişimi bu yıl erken yaşandı.

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Her yıl pembeye dönen Küçük Göl, bu yıl kahverengi oldu - 2

HER YIL PEMBEYE DÖNÜYORDU

Küçük Göl, yaz aylarında bölgedeki yoğun yer altı suyu kullanımı ve iklim değişikliği sonucu, suda azalmaya bağlı olarak artemia salina bakterisinin patlamalarıyla pembeye bürünmesiyle biliniyor.

Her yıl pembeye dönen Küçük Göl, bu yıl kahverengi oldu - 3

BU YIL KAHVERENGİ OLDU

Göldeki azot ve fosfor miktarının artmasıyla mikroorganizmalarda da artış yaşandığını ifade eden Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Akköz, şöyle konuştu:

Her yıl pembeye dönen Küçük Göl, bu yıl kahverengi oldu - 4

''HAVA SICAKLIĞI ORGANİZMALARIN ARTMASINA NEDEN OLDU''

"Deniz ve göllerde yaşayan alg ve siyanobakteri dediğimiz canlılar var. Bu canlıların büyük bir çoğunluğu mikroskobik gözle görülmeyen canlılar. Bu canlılar, aşırı çoğaldıkları zaman görünür hale geliyorlar. Küçük Göl’deki rengi meydana getiren siyanobakteri dediğimiz canlıların bir familyasıdır. Nostocales familyasına ait nodularia isimli üyesidir.

Her yıl pembeye dönen Küçük Göl, bu yıl kahverengi oldu - 5

Bu canlılar, belli dönemlerde sudaki azot ve fosfor girdisi yükselirse, ortam sıcaklığı ve suyun sıcaklığındaki değişiklikler bu tür organizmaların çoğalmasına neden olur. Bu çoğalma sonucunda da suyun renginde değişiklik meydana getiriyor. Bu göldeki renk değişiminde kahverengi ve sarı tonları var. Bu da nodularianın aşırı çoğalmasından dolayı suyun rengini bu hale dönüştürüyor.''

Her yıl pembeye dönen Küçük Göl, bu yıl kahverengi oldu - 6

''MEVSİMSEL OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRİZ''

Gölde oluşan rengin mevsimsel olduğunu kaydeden Akköz, renk değişimlerinin, organizmaların su içerisinde aşırı çoğalmasından dolayı görüldüğünü belirtti.

Her yıl pembeye dönen Küçük Göl, bu yıl kahverengi oldu - 7

''Bu uzun bir süre devam ederse suyun üzerinde kalın bir tabaka da oluşturabiliyor'' diyen Prof. Dr. Cengiz Akköz, şöyle devam etti:

''Böylelikle suyun tabanına güneş ışığının geçişine de engel olurlar. Oradaki canlılar da fotosentez yapamaz hale gelirler. Sudaki oksijen azalmasına da sebep olur. Ancak bu görüntüleri mevsimsel olarak değerlendirebiliriz.

Her yıl pembeye dönen Küçük Göl, bu yıl kahverengi oldu - 8

Mevsim sıcaklıklarındaki değişiklikler nedeniyle de gerçekleşebiliyor. Bölgede hayvan otlatan kişilerin de bu suyu hayvanları için bir süre kullanmamasında da yarar var.''

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